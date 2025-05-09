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Простой рецепт вместо котлет — понадобится кефир и фарш

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Дата публикации 9 мая 2025 21:03
Мясная запеканка на кефире — рецепт без жарки
Фарш и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт заменит привычные котлеты: без фритюра и лишнего жира. Все смешать, вылить в форму — и блюдо само приготовится в духовке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш из куриной грудки — 600 г;
  • кефир — 250 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать фарш с кефиром, солью и перцем. Лук и сладкий перец измельчить блендером до состояния пюре, добавить к фаршу и перемешать.

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Фарш и сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить белки от желтков. Желтки добавить в фарш, а белки взбить со щепоткой соли до устойчивой пены.

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Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Осторожно добавить белки к мясной массе, затем постепенно ввести муку и перемешать до однородности.

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Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, разровнять и выпекать в духовке при 180 °C 35-40 минут. Подавать горячей.

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Ужин рецепт мясной фарш обед кефир
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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