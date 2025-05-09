Мясная запеканка на кефире — рецепт без жарки

Простой рецепт вместо котлет — понадобится кефир и фарш
Этот рецепт заменит привычные котлеты: без фритюра и лишнего жира. Все смешать, вылить в форму — и блюдо само приготовится в духовке.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш из куриной грудки — 600 г;
- кефир — 250 мл;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
В миске смешать фарш с кефиром, солью и перцем. Лук и сладкий перец измельчить блендером до состояния пюре, добавить к фаршу и перемешать.
Отделить белки от желтков. Желтки добавить в фарш, а белки взбить со щепоткой соли до устойчивой пены.
Осторожно добавить белки к мясной массе, затем постепенно ввести муку и перемешать до однородности.
Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, разровнять и выпекать в духовке при 180 °C 35-40 минут. Подавать горячей.
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