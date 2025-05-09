Мясная запеканка на кефире — рецепт без жарки

Фарш и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт заменит привычные котлеты: без фритюра и лишнего жира. Все смешать, вылить в форму — и блюдо само приготовится в духовке.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фарш из куриной грудки — 600 г;

кефир — 250 мл;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

яйца — 5 шт.;

мука — 4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать фарш с кефиром, солью и перцем. Лук и сладкий перец измельчить блендером до состояния пюре, добавить к фаршу и перемешать.

Фарш и сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить белки от желтков. Желтки добавить в фарш, а белки взбить со щепоткой соли до устойчивой пены.

Приготовление запеканки. Фото: smachnenke.com.ua

Осторожно добавить белки к мясной массе, затем постепенно ввести муку и перемешать до однородности.

Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, разровнять и выпекать в духовке при 180 °C 35-40 минут. Подавать горячей.

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