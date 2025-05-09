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Простий рецепт замість котлет — знадобиться кефір та фарш

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Дата публікації: 9 травня 2025 21:03
М’ясна запіканка на кефірі — рецепт без смаження
Фарш та кефір. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт замінить звичні котлети: без фритюру та зайвого жиру. Усе змішати, вилити у форму — і страва сама приготується в духовці.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фарш із курячої грудки — 600 г;
  • кефір — 250 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

У мисці змішати фарш з кефіром, сіллю та перцем. Цибулю і солодкий перець подрібнити блендером до стану пюре, додати до фаршу й перемішати.

простий рецепт замість котлет, знадобиться кефір та фарш
Фарш та солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

Відокремити білки від жовтків. Жовтки додати до фаршу, а білки збити з дрібкою солі до стійкої піни.

смачний рецепт замість котлет, знадобиться кефір та фарш
Приготування запіканки. Фото: smachnenke.com.ua

Обережно додати білки до м’ясної маси, потім поступово ввести борошно й перемішати до однорідності.

швидкий рецепт замість котлет, знадобиться кефір та фарш
Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти масу у форму, застелену пергаментом, розрівняти й випікати в духовці при 180 °C 35–40 хвилин. Подавати гарячим.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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