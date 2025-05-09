М’ясна запіканка на кефірі — рецепт без смаження

Простий рецепт замість котлет — знадобиться кефір та фарш
Цей рецепт замінить звичні котлети: без фритюру та зайвого жиру. Усе змішати, вилити у форму — і страва сама приготується в духовці.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш із курячої грудки — 600 г;
- кефір — 250 мл;
- цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- борошно — 4 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
У мисці змішати фарш з кефіром, сіллю та перцем. Цибулю і солодкий перець подрібнити блендером до стану пюре, додати до фаршу й перемішати.
Відокремити білки від жовтків. Жовтки додати до фаршу, а білки збити з дрібкою солі до стійкої піни.
Обережно додати білки до м’ясної маси, потім поступово ввести борошно й перемішати до однорідності.
Викласти масу у форму, застелену пергаментом, розрівняти й випікати в духовці при 180 °C 35–40 хвилин. Подавати гарячим.
Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет
Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.
Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.
Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.
Читайте Новини.LIVE!