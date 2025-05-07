Соковиті курячі котлети з начинкою із сиру та вершкового масла

Котлети з курячого фаршу та начинкою із сиру та вершкового масла
Ці курячі котлети з начинкою з тягучого сиру та вершкового масла мають ідеальну текстуру, ніжний смак і приголомшливий аромат. Вони добре тримають форму, залишаються соковитими навіть після обсмаження і чудово поєднуються з будь-яким гарніром. Такий варіант стане улюбленою стравою для всієї родини — і на обід, і на вечерю.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- твердий сир — 150 г;
- вершкове масло — 50 г + 10 г для смаження;
- курячий фарш — 750 г;
- сіль, перець чорний мелений — на смак;
- борошно — для панірування.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити її на 10 г вершкового масла до м’якого золотистого кольору.
Натерти сир на великій тертці, змішати з м’яким вершковим маслом, сформувати з суміші невеликі кульки та поставити їх у морозильник.
Курячий фарш з’єднати з обсмаженою цибулею, посолити та поперчити до смаку. Змоченими руками сформувати коржики, у центр покласти начинку, заліпити краї та сформувати котлети.
Обкачати котлети в борошні. Обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні або запекти в духовці.
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