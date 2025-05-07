Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Котлети з курячого фаршу та начинкою із сиру та вершкового масла arrow

Котлети з курячого фаршу та начинкою із сиру та вершкового масла

7 травня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Соковиті курячі котлети з начинкою із сиру та вершкового масла
Котлети з курячого фаршу. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці курячі котлети з начинкою з тягучого сиру та вершкового масла мають ідеальну текстуру, ніжний смак і приголомшливий аромат. Вони добре тримають форму, залишаються соковитими навіть після обсмаження і чудово поєднуються з будь-яким гарніром. Такий варіант стане улюбленою стравою для всієї родини — і на обід, і на вечерю.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля ріпчаста — 200 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • вершкове масло — 50 г + 10 г для смаження;
  • курячий фарш — 750 г;
  • сіль, перець чорний мелений — на смак;
  • борошно — для панірування.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити її на 10 г вершкового масла до м’якого золотистого кольору. 

як смачно приготувати котелти з начинкою
Фарш та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на великій тертці, змішати з м’яким вершковим маслом, сформувати з суміші невеликі кульки та поставити їх у морозильник. 

рецепт котлет з сиром та маслом
Твердий сир. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Курячий фарш з’єднати з обсмаженою цибулею, посолити та поперчити до смаку. Змоченими руками сформувати коржики, у центр покласти начинку, заліпити краї та сформувати котлети. 

котлети з сиром в середині
Фарш та начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обкачати котлети в борошні. Обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки, потім накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні або запекти в духовці.

рецепт котлет з вершковим маслом та твердим сиром
Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

сир рецепти вершкове масло котлети м'ясний фарш
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:39 Завтра Рада розгляне ратифікацію угоди про копалини, — нардеп

21:29 У Пакистані погрожують помстою Індії за напад

21:24 Мерц відповів, від чого залежать гарантії безпеки для України

21:15 Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня — читайте це

20:57 Ворог атакував Полтаву, сталося аварійне відключення світла

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

20:51 Графіки відключень на завтра — чи буде у одеситів світло

20:45 День піхоти в Україні — Ткаченко висловив вдячність воїнам

20:38 Завершення війни в Україні — Венс назвав вимоги РФ "надмірними"

20:30 Чи вдарить Україна по параду 9 травня в Москві?

20:13 Ухвалено новий формат Кубку України — чого чекати

21:39 Завтра Рада розгляне ратифікацію угоди про копалини, — нардеп

21:29 У Пакистані погрожують помстою Індії за напад

21:24 Мерц відповів, від чого залежать гарантії безпеки для України

21:15 Якщо ви досі плутаєте, що святкують 8 і 9 травня — читайте це

20:57 Ворог атакував Полтаву, сталося аварійне відключення світла

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

20:51 Графіки відключень на завтра — чи буде у одеситів світло

20:45 День піхоти в Україні — Ткаченко висловив вдячність воїнам

20:38 Завершення війни в Україні — Венс назвав вимоги РФ "надмірними"

20:30 Чи вдарить Україна по параду 9 травня в Москві?

20:13 Ухвалено новий формат Кубку України — чого чекати

19:33 Обіцянки Трампа та роль України — перспективи завершення війни

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться