Сочные куриные котлеты с начинкой из сыра и сливочного масла с сочной начинкой

Котлеты из куриного фарша с начинкой из сыра и сливочного масла
Эти куриные котлеты с начинкой из тягучего сыра и сливочного масла имеют идеальную текстуру, нежный вкус и потрясающий аромат. Они хорошо держат форму, остаются сочными даже после обжарки и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Такой вариант станет любимым блюдом для всей семьи — и на обед, и на ужин.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- сливочное масло — 50 г + 10 г для жарки;
- куриный фарш — 750 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- мука — для панировки.
Способ приготовления
Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить его на 10 г сливочного масла до мягкого золотистого цвета.
Натереть сыр на крупной терке, смешать с мягким сливочным маслом, сформировать из смеси небольшие шарики и поставить их в морозильник.
Куриный фарш соединить с обжаренным луком, посолить и поперчить по вкусу. Смоченными руками сформировать лепешки, в центр положить начинку, залепить края и сформировать котлеты.
Обвалять котлеты в муке. Обжарить на сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне или запечь в духовке.
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