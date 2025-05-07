Сочные куриные котлеты с начинкой из сыра и сливочного масла с сочной начинкой

Котлеты из куриного фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти куриные котлеты с начинкой из тягучего сыра и сливочного масла имеют идеальную текстуру, нежный вкус и потрясающий аромат. Они хорошо держат форму, остаются сочными даже после обжарки и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Такой вариант станет любимым блюдом для всей семьи — и на обед, и на ужин.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 200 г;

твердый сыр — 150 г;

сливочное масло — 50 г + 10 г для жарки;

куриный фарш — 750 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

мука — для панировки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить его на 10 г сливочного масла до мягкого золотистого цвета.

Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупной терке, смешать с мягким сливочным маслом, сформировать из смеси небольшие шарики и поставить их в морозильник.

Твердый сыр. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Куриный фарш соединить с обжаренным луком, посолить и поперчить по вкусу. Смоченными руками сформировать лепешки, в центр положить начинку, залепить края и сформировать котлеты.

Фарш и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обвалять котлеты в муке. Обжарить на сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне или запечь в духовке.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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