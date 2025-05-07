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Котлеты из куриного фарша с начинкой из сыра и сливочного масла

7 мая 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сочные куриные котлеты с начинкой из сыра и сливочного масла с сочной начинкой
Котлеты из куриного фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти куриные котлеты с начинкой из тягучего сыра и сливочного масла имеют идеальную текстуру, нежный вкус и потрясающий аромат. Они хорошо держат форму, остаются сочными даже после обжарки и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Такой вариант станет любимым блюдом для всей семьи — и на обед, и на ужин.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • лук репчатый — 200 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • сливочное масло — 50 г + 10 г для жарки;
  • куриный фарш — 750 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • мука — для панировки.

Способ приготовления

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить его на 10 г сливочного масла до мягкого золотистого цвета.

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Фарш и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупной терке, смешать с мягким сливочным маслом, сформировать из смеси небольшие шарики и поставить их в морозильник.

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Твердый сыр. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Куриный фарш соединить с обжаренным луком, посолить и поперчить по вкусу. Смоченными руками сформировать лепешки, в центр положить начинку, залепить края и сформировать котлеты.

котлети з сиром в середині
Фарш и начинка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Обвалять котлеты в муке. Обжарить на сковороде до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне или запечь в духовке.

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Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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