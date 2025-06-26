Настоящие пельмени, которые не развариваются - рецепт теста на холодной воде

Домашние пельмени. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пельмени не только вкусные, но и держат форму во время варки благодаря удачному тесту на холодной воде. А сочная начинка из мяса и зелени делает их фаворитом семейного обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

вода холодная — 200 мл;

соль — ⅔ ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 400 г.

Для начинки:

баранина (или говядина или свинина) — 350-400 г;

лук — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

приправа для мяса — 0,5 ч. л.;

кинза или петрушка — 3-4 веточки;

вода холодная — 2-3 ст. л.

Для подачи:

сливочное масло — по своему вкусу;

уксус — по желанию;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Смешать в миске холодную воду, соль, масло, яйцо и постепенно добавлять просеянную муку. Замесить эластичное тесто — руками или в миксере. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут "отдохнуть".

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки мясо и лук пропустить через мясорубку, добавить соль, приправу, зелень и несколько ложек холодной воды. Хорошо вымесить и немного отбить фарш — так он будет сочнее.

Фарш для пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на части, раскатать тонко, вырезать кружочки.

Приготовление пельменей. Фото: gospodynka.com.ua

На каждый кружочек выложить начинку и сформировать пельмени, тщательно соединяя края.

Пельмени в воде. Фото: gospodynka.com.ua

В кипящую подсоленную воду опустить пельмени, дождаться, пока они всплывут, и варить еще 5 минут.

Готовые пельмени Фото: gospodynka.com.ua

Готовые пельмени сразу подавать со сливочным маслом, зеленью и уксусом по желанию.

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