Настоящие пельмени, которые не развариваются - рецепт теста на холодной воде

Правильные пельмени, которые не развариваются — секреты готовки
Эти пельмени не только вкусные, но и держат форму во время варки благодаря удачному тесту на холодной воде. А сочная начинка из мяса и зелени делает их фаворитом семейного обеда или ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вода холодная — 200 мл;
- соль — ⅔ ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 400 г.
Для начинки:
- баранина (или говядина или свинина) — 350-400 г;
- лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- приправа для мяса — 0,5 ч. л.;
- кинза или петрушка — 3-4 веточки;
- вода холодная — 2-3 ст. л.
Для подачи:
- сливочное масло — по своему вкусу;
- уксус — по желанию;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Смешать в миске холодную воду, соль, масло, яйцо и постепенно добавлять просеянную муку. Замесить эластичное тесто — руками или в миксере. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут "отдохнуть".
Для начинки мясо и лук пропустить через мясорубку, добавить соль, приправу, зелень и несколько ложек холодной воды. Хорошо вымесить и немного отбить фарш — так он будет сочнее.
Тесто разделить на части, раскатать тонко, вырезать кружочки.
На каждый кружочек выложить начинку и сформировать пельмени, тщательно соединяя края.
В кипящую подсоленную воду опустить пельмени, дождаться, пока они всплывут, и варить еще 5 минут.
Готовые пельмени сразу подавать со сливочным маслом, зеленью и уксусом по желанию.
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