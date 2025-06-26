Справжні пельмені, які не розварюються — рецепт тіста на холодній воді

Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пельмені не лише смачні, а й тримають форму під час варіння завдяки вдалому тісту на холодній воді. А соковита начинка з м’яса й зелені робить їх фаворитом родинного обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

вода холодна — 200 мл;

сіль — ⅔ ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 400 г.

Для начинки:

баранина (або яловичина чи свинина) — 350–400 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

приправа для м’яса — 0,5 ч. л.;

кінза або петрушка — 3–4 гілочки;

вода холодна — 2–3 ст. л.

Для подачі:

вершкове масло — до свого смаку;

оцет — за бажанням;

зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Змішати в мисці холодну воду, сіль, олію, яйце та поступово додавати просіяне борошно. Замісити еластичне тісто — руками або в міксері. Накрити харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин "відпочити".

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки м’ясо та цибулю пропустити через м’ясорубку, додати сіль, приправу, зелень і кілька ложок холодної води. Добре вимісити та трохи відбити фарш — так він буде соковитішим.

Фарш для пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на частини, розкачати тонко, вирізати кружечки.

Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

На кожен кружечок викласти начинку й сформувати пельмені, ретельно з’єднуючи краї.

Пельмені у воді. Фото: gospodynka.com.ua

У киплячу підсолену воду опустити пельмені, дочекатися, поки вони спливуть, і варити ще 5 хвилин.

Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Готові пельмені одразу подавати з вершковим маслом, зеленню й оцтом за бажанням.

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