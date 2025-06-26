Справжні пельмені, які не розварюються — рецепт тіста на холодній воді

Правильні пельмені, які не розварюються — секрети приготування
Ці пельмені не лише смачні, а й тримають форму під час варіння завдяки вдалому тісту на холодній воді. А соковита начинка з м’яса й зелені робить їх фаворитом родинного обіду чи вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода холодна — 200 мл;
- сіль — ⅔ ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 400 г.
Для начинки:
- баранина (або яловичина чи свинина) — 350–400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- приправа для м’яса — 0,5 ч. л.;
- кінза або петрушка — 3–4 гілочки;
- вода холодна — 2–3 ст. л.
Для подачі:
- вершкове масло — до свого смаку;
- оцет — за бажанням;
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
Змішати в мисці холодну воду, сіль, олію, яйце та поступово додавати просіяне борошно. Замісити еластичне тісто — руками або в міксері. Накрити харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин "відпочити".
Для начинки м’ясо та цибулю пропустити через м’ясорубку, додати сіль, приправу, зелень і кілька ложок холодної води. Добре вимісити та трохи відбити фарш — так він буде соковитішим.
Тісто поділити на частини, розкачати тонко, вирізати кружечки.
На кожен кружечок викласти начинку й сформувати пельмені, ретельно з’єднуючи краї.
У киплячу підсолену воду опустити пельмені, дочекатися, поки вони спливуть, і варити ще 5 хвилин.
Готові пельмені одразу подавати з вершковим маслом, зеленню й оцтом за бажанням.
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