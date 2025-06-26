Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Правильні пельмені, які не розварюються — секрети приготування

Правильні пельмені, які не розварюються — секрети приготування

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 15:00
Справжні пельмені, які не розварюються — рецепт тіста на холодній воді
Домашні пельмені. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Ці пельмені не лише смачні, а й тримають форму під час варіння завдяки вдалому тісту на холодній воді. А соковита начинка з м’яса й зелені робить їх фаворитом родинного обіду чи вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода холодна — 200 мл;
  • сіль — ⅔ ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 400 г.

Для начинки:

  • баранина (або яловичина чи свинина) — 350–400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • приправа для м’яса — 0,5 ч. л.;
  • кінза або петрушка — 3–4 гілочки;
  • вода холодна — 2–3 ст. л.

Для подачі:

  • вершкове масло — до свого смаку;
  • оцет — за бажанням;
  • зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Змішати в мисці холодну воду, сіль, олію, яйце та поступово додавати просіяне борошно. Замісити еластичне тісто — руками або в міксері. Накрити харчовою плівкою та залишити на 30 хвилин "відпочити".

рецепт пельменів, які не розварюються
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки м’ясо та цибулю пропустити через м’ясорубку, додати сіль, приправу, зелень і кілька ложок холодної води. Добре вимісити та трохи відбити фарш — так він буде соковитішим.

простий рецепт пельменів, які не розварюються
Фарш для пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на частини, розкачати тонко, вирізати кружечки.

смачний рецепт пельменів, які не розварюються
Приготування пельменів. Фото: gospodynka.com.ua

На кожен кружечок викласти начинку й сформувати пельмені, ретельно з’єднуючи краї.

швидкий рецепт пельменів, які не розварюються
Пельмені у воді. Фото: gospodynka.com.ua

У киплячу підсолену воду опустити пельмені, дочекатися, поки вони спливуть, і варити ще 5 хвилин.

правильний рецепт пельменів, які не розварюються
Готові пельмені. Фото: gospodynka.com.ua

Готові пельмені одразу подавати з вершковим маслом, зеленню й оцтом за бажанням.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт борошно тісто м'ясний фарш пельмені
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації