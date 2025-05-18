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Главная Рецепты Пирог "Любовница" — соблазнит каждого, вместо надоевшей Шарлотки

Пирог "Любовница" — соблазнит каждого, вместо надоевшей Шарлотки

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Дата публикации 18 мая 2025 03:00
Пирог Любовница с вишней и хрустящей крошкой — рецепт замена шарлотке
Пирог "Любовница". Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный пирог с вишней, хрустящей крошкой и ванильным ароматом — достойная альтернатива привычной шарлотке. Простой в приготовлении, но с особым шармом, который покоряет сердце каждого с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • масло — 100 мл.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • вишня без косточек — 150 г.

Для крошки:

  • мука — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко и масло, хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.

смачний пиріг з вишнями
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для крошки смешать муку, сахар и холодное масло руками до состояния мелкой крошки.

смачний пиріг з вишнями замість шарлотки
Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху вишни, посыпать подготовленной крошкой.

рецепт смачного пирога з вишнями
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 30-35 минут до золотистой корочки. По желанию готовый пирог украсить сахарной пудрой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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