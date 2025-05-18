Пирог Любовница с вишней и хрустящей крошкой — рецепт замена шарлотке

Пирог "Любовница" — соблазнит каждого, вместо надоевшей Шарлотки
Этот нежный пирог с вишней, хрустящей крошкой и ванильным ароматом — достойная альтернатива привычной шарлотке. Простой в приготовлении, но с особым шармом, который покоряет сердце каждого с первого кусочка.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- молоко — 100 мл.;
- масло — 100 мл.;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- вишня без косточек — 150 г.
Для крошки:
- мука — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко и масло, хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
Для крошки смешать муку, сахар и холодное масло руками до состояния мелкой крошки.
Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху вишни, посыпать подготовленной крошкой.
Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 30-35 минут до золотистой корочки. По желанию готовый пирог украсить сахарной пудрой.
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