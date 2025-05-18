Пирог Любовница с вишней и хрустящей крошкой — рецепт замена шарлотке

Пирог "Любовница". Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный пирог с вишней, хрустящей крошкой и ванильным ароматом — достойная альтернатива привычной шарлотке. Простой в приготовлении, но с особым шармом, который покоряет сердце каждого с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

молоко — 100 мл.;

масло — 100 мл.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

вишня без косточек — 150 г.

Для крошки:

мука — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Влить молоко и масло, хорошо перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Для крошки смешать муку, сахар и холодное масло руками до состояния мелкой крошки.

Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 23 см смазать сливочным маслом. Вылить тесто, выложить сверху вишни, посыпать подготовленной крошкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 170 °C примерно 30-35 минут до золотистой корочки. По желанию готовый пирог украсить сахарной пудрой.

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