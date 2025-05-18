Пиріг Коханка з вишнею та хрусткою крихтою — рецепт заміна шарлотці

Пиріг "Коханка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний пиріг з вишнею, хрусткою крихтою та ванільним ароматом — гідна альтернатива звичній шарлотці. Простий у приготуванні, але з особливим шармом, який підкорює серце кожного з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 8 г;

молоко — 100 мл.;

олія — 100 мл.;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г;

вишня без кісточок — 150 г.

Для крихти:

борошно — 2 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко та олію, добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для крихти змішати борошно, цукор і холодне масло руками до стану дрібної крихти.

Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто, викласти зверху вишні, посипати підготовленою крихтою.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки. За бажанням готовий пиріг прикрасити цукровою пудрою.

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