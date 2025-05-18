Пиріг Коханка з вишнею та хрусткою крихтою — рецепт заміна шарлотці

Пиріг "Коханка" — звабить кожного, замість набридлої Шарлотки
Цей ніжний пиріг з вишнею, хрусткою крихтою та ванільним ароматом — гідна альтернатива звичній шарлотці. Простий у приготуванні, але з особливим шармом, який підкорює серце кожного з першого шматочка.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- молоко — 100 мл.;
- олія — 100 мл.;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 10 г;
- вишня без кісточок — 150 г.
Для крихти:
- борошно — 2 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко та олію, добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
Для крихти змішати борошно, цукор і холодне масло руками до стану дрібної крихти.
Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто, викласти зверху вишні, посипати підготовленою крихтою.
Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки. За бажанням готовий пиріг прикрасити цукровою пудрою.
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