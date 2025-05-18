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Головна Рецепти Пиріг "Коханка" — звабить кожного, замість набридлої Шарлотки

Пиріг "Коханка" — звабить кожного, замість набридлої Шарлотки

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Дата публікації: 18 травня 2025 03:00
Пиріг Коханка з вишнею та хрусткою крихтою — рецепт заміна шарлотці
Пиріг "Коханка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей ніжний пиріг з вишнею, хрусткою крихтою та ванільним ароматом — гідна альтернатива звичній шарлотці. Простий у приготуванні, але з особливим шармом, який підкорює серце кожного з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • молоко — 100 мл.;
  • олія — 100 мл.;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • вишня без кісточок — 150 г.

Для крихти:

  • борошно — 2 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Влити молоко та олію, добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.

смачний пиріг з вишнями
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для крихти змішати борошно, цукор і холодне масло руками до стану дрібної крихти.

смачний пиріг з вишнями замість шарлотки
Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 23 см змастити вершковим маслом. Вилити тісто, викласти зверху вишні, посипати підготовленою крихтою.

рецепт смачного пирога з вишнями
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій духовці при 170 °C приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки. За бажанням готовий пиріг прикрасити цукровою пудрою.

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ягоди пиріг десерт рецепт випічка вишня
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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