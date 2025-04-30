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Пирог без теста в сковородке за 30 минут — полноценное блюдо

30 апреля 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яркий пирог без теста в сковородке за 30 минут — полноценное блюдо
Пирог без теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот пирог готовится без теста, но получается удивительно сочным, ароматным и сытным. Лаваш в сочетании с яйцами, курицей, овощами и сыром создает полноценное блюдо, которое легко заменит ужин или обед. И все это — без духовки и всего за полчаса на сковородке. Идеально для тех, кто ценит скорость, вкус и пользу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • лаваш — 1 шт.;
  • отварное куриное филе — 200 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • консервированная кукуруза — 100 г;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, специи — по вкусу;
  • масло — для сковородки.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и специями. Лаваш нарезать полосками и добавить к яичной массе.

пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Яйца и лаваш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать кубиком куриное филе и болгарский перец, натереть сыр, измельчить укроп.

смачний пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В миске смешать яйца с лавашем, кукурузу и все подготовленные ингредиенты. Хорошо перемешать. Сковородку слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить смесь.

ароматний пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовить под крышкой на минимальном огне 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо, чтобы оно таяло во рту.

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Ужин пирог рецепты лаваш куриное филе
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22:12 Какой будет погода 1 мая — синоптики обеспокоили прогнозом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:11 Хацкевич ответил Супряге, который назвал его худшим тренером

22:10 Залужный раскрыл, что нужно Украине для победы

22:09 Зеленский пообщался с новым премьером Канады — главные темы

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