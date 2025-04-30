Яркий пирог без теста в сковородке за 30 минут — полноценное блюдо

Пирог без теста в сковородке за 30 минут — полноценное блюдо
Этот пирог готовится без теста, но получается удивительно сочным, ароматным и сытным. Лаваш в сочетании с яйцами, курицей, овощами и сыром создает полноценное блюдо, которое легко заменит ужин или обед. И все это — без духовки и всего за полчаса на сковородке. Идеально для тех, кто ценит скорость, вкус и пользу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- лаваш — 1 шт.;
- отварное куриное филе — 200 г;
- болгарский перец — 1 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- соль, специи — по вкусу;
- масло — для сковородки.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью и специями. Лаваш нарезать полосками и добавить к яичной массе.
Нарезать кубиком куриное филе и болгарский перец, натереть сыр, измельчить укроп.
В миске смешать яйца с лавашем, кукурузу и все подготовленные ингредиенты. Хорошо перемешать. Сковородку слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить смесь.
Готовить под крышкой на минимальном огне 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.
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