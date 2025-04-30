Яркий пирог без теста в сковородке за 30 минут — полноценное блюдо

Пирог без теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Этот пирог готовится без теста, но получается удивительно сочным, ароматным и сытным. Лаваш в сочетании с яйцами, курицей, овощами и сыром создает полноценное блюдо, которое легко заменит ужин или обед. И все это — без духовки и всего за полчаса на сковородке. Идеально для тех, кто ценит скорость, вкус и пользу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

лаваш — 1 шт.;

отварное куриное филе — 200 г;

болгарский перец — 1 шт.;

твердый сыр — 70 г;

консервированная кукуруза — 100 г;

укроп — по вкусу;

соль, специи — по вкусу;

масло — для сковородки.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью и специями. Лаваш нарезать полосками и добавить к яичной массе.

Яйца и лаваш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать кубиком куриное филе и болгарский перец, натереть сыр, измельчить укроп.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

В миске смешать яйца с лавашем, кукурузу и все подготовленные ингредиенты. Хорошо перемешать. Сковородку слегка смазать маслом, застелить пергаментом и выложить смесь.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готовить под крышкой на минимальном огне 15-20 минут. Осторожно перевернуть пирог и жарить еще 10 минут до румяной корочки.

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