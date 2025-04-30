Яскравий пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин — повноцінна страва

Пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин — повноцінна страва
Цей пиріг готується без тіста, але виходить напрочуд соковитим, ароматним і ситним. Лаваш у поєднанні з яйцями, куркою, овочами та сиром створює повноцінну страву, яка легко замінить вечерю або обід. І все це — без духовки та всього за пів години на сковорідці. Ідеально для тих, хто цінує швидкість, смак і користь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- лаваш — 1 шт.;
- відварене куряче філе — 200 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- консервована кукурудза — 100 г;
- кріп — за смаком;
- сіль, спеції — за смаком;
- олія — для сковорідки.
Спосіб приготування
Збити яйця з сіллю та спеціями. Лаваш нарізати смужками й додати до яєчної маси.
Нарізати кубиком куряче філе й болгарський перець, натерти сир, подрібнити кріп.
У мисці змішати яйця з лавашем, кукурудзу та всі підготовлені інгредієнти. Добре перемішати. Сковорідку злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти суміш.
Готувати під кришкою на мінімальному вогні 15–20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
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