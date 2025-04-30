Яскравий пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин — повноцінна страва

Пиріг без тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Цей пиріг готується без тіста, але виходить напрочуд соковитим, ароматним і ситним. Лаваш у поєднанні з яйцями, куркою, овочами та сиром створює повноцінну страву, яка легко замінить вечерю або обід. І все це — без духовки та всього за пів години на сковорідці. Ідеально для тих, хто цінує швидкість, смак і користь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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яйця — 4 шт.;

лаваш — 1 шт.;

відварене куряче філе — 200 г;

болгарський перець — 1 шт.;

твердий сир — 70 г;

консервована кукурудза — 100 г;

кріп — за смаком;

сіль, спеції — за смаком;

олія — для сковорідки.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю та спеціями. Лаваш нарізати смужками й додати до яєчної маси.

Яйця та лаваш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати кубиком куряче філе й болгарський перець, натерти сир, подрібнити кріп.

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Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У мисці змішати яйця з лавашем, кукурудзу та всі підготовлені інгредієнти. Добре перемішати. Сковорідку злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти суміш.

Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готувати під кришкою на мінімальному вогні 15–20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

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