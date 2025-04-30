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Пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин — повноцінна страва

30 квітня 2025 22:30
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Яскравий пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин — повноцінна страва
Пиріг без тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей пиріг готується без тіста, але виходить напрочуд соковитим, ароматним і ситним. Лаваш у поєднанні з яйцями, куркою, овочами та сиром створює повноцінну страву, яка легко замінить вечерю або обід. І все це — без духовки та всього за пів години на сковорідці. Ідеально для тих, хто цінує швидкість, смак і користь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

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  • яйця — 4 шт.;
  • лаваш — 1 шт.;
  • відварене куряче філе — 200 г;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • консервована кукурудза — 100 г;
  • кріп — за смаком;
  • сіль, спеції — за смаком;
  • олія — для сковорідки.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю та спеціями. Лаваш нарізати смужками й додати до яєчної маси.

пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Яйця та лаваш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати кубиком куряче філе й болгарський перець, натерти сир, подрібнити кріп.

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смачний пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

У мисці змішати яйця з лавашем, кукурудзу та всі підготовлені інгредієнти. Добре перемішати. Сковорідку злегка змастити олією, застелити пергаментом і викласти суміш.

ароматний пиріг без тіста у сковорідці за 30 хвилин
Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Готувати під кришкою на мінімальному вогні 15–20 хвилин. Обережно перевернути пиріг і смажити ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

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