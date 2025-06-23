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Главная Рецепты Печенье "Крылья Ангела" со вкусом мороженого по рецепту бабушки

Печенье "Крылья Ангела" со вкусом мороженого по рецепту бабушки

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 03:00
Печенье Крылья Ангела с белковой начинкой — простой рецепт с фото
Печенье "Крылья Ангела". Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Этот рецепт передается из поколения в поколение — печенье "Крылья Ангела" тает во рту, имеет легкий вкус мороженого и готовится из доступных ингредиентов. Все, что нужно — немножко терпения, белковая начинка и нежное сметанное тесто.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 380 г;
  • сливочное масло — 200 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • лимонная кислота — щепотка;
  • ванилин — щепотка.

Способ приготовления

В миску просеять муку, натереть холодное масло, перетереть с мукой до состояния крошки. Добавить желтки, сметану, соль и замесить мягкое тесто. Сформировать 30 шариков, накрыть пленкой и поставить в холодильник на один час.

печиво Крила Ангела зі смаком морозива за рецептом бабусі
Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки взбить белки с сахаром, лимонной кислотой и ванилином до густой пышной пены.

печиво зі смаком морозива за рецептом бабусі
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик теста раскатать в лепешку, положить по центру белковую начинку, сложить пополам, хорошо защипать края. Затем соединить кончики, как у рогалика, и слегка прижать посередине.

смачне печиво зі смаком морозива за рецептом бабусі
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на противень с пергаментом и выпекать в разогретой до 180 °С духовке 10-12 минут до легкого зарумянивания. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

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сладости десерт рецепт пирожные печенье
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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