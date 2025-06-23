Печенье Крылья Ангела с белковой начинкой — простой рецепт с фото

Печенье "Крылья Ангела" со вкусом мороженого по рецепту бабушки
Этот рецепт передается из поколения в поколение — печенье "Крылья Ангела" тает во рту, имеет легкий вкус мороженого и готовится из доступных ингредиентов. Все, что нужно — немножко терпения, белковая начинка и нежное сметанное тесто.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 380 г;
- сливочное масло — 200 г;
- желтки — 3 шт.;
- сметана — 100 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- белки — 3 шт.;
- сахар — 180 г;
- лимонная кислота — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Способ приготовления
В миску просеять муку, натереть холодное масло, перетереть с мукой до состояния крошки. Добавить желтки, сметану, соль и замесить мягкое тесто. Сформировать 30 шариков, накрыть пленкой и поставить в холодильник на один час.
Для начинки взбить белки с сахаром, лимонной кислотой и ванилином до густой пышной пены.
Каждый шарик теста раскатать в лепешку, положить по центру белковую начинку, сложить пополам, хорошо защипать края. Затем соединить кончики, как у рогалика, и слегка прижать посередине.
Выложить на противень с пергаментом и выпекать в разогретой до 180 °С духовке 10-12 минут до легкого зарумянивания. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.
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