Печиво Крила Ангела з білковою начинкою — простий рецепт з фото

Печиво "Крила Ангела" зі смаком морозива за рецептом бабусі
Цей рецепт передається з покоління в покоління — печиво "Крила Ангела" тане в роті, має легкий смак морозива й готується з доступних інгредієнтів. Усе, що потрібно — трошки терпіння, білкова начинка та ніжне сметанне тісто.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 380 г;
- вершкове масло — 200 г;
- жовтки — 3 шт.;
- сметана — 100 г;
- сіль — дрібка.
Для начинки:
- білки — 3 шт.;
- цукор — 180 г;
- лимонна кислота — дрібка;
- ванілін — дрібка.
Спосіб приготування
У миску просіяти борошно, натерти холодне масло, перетерти з борошном до стану крихти. Додати жовтки, сметану, сіль і замісити м’яке тісто. Сформувати 30 кульок, накрити плівкою та поставити в холодильник на один годину.
Для начинки збити білки з цукром, лимонною кислотою та ваніліном до густої пишної піни.
Кожну кульку тіста розкачати в коржик, покласти по центру білкову начинку, скласти навпіл, добре защипати краї. Потім з'єднати кінчики, як у рогалика, і злегка притиснути посередині.
Викласти на деко з пергаментом і випікати в розігрітій до 180 °С духовці 10–12 хвилин до легкого зарум’янення. Готове печиво посипати цукровою пудрою.
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