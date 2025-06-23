Печиво Крила Ангела з білковою начинкою — простий рецепт з фото

Печиво "Крила Ангела". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт передається з покоління в покоління — печиво "Крила Ангела" тане в роті, має легкий смак морозива й готується з доступних інгредієнтів. Усе, що потрібно — трошки терпіння, білкова начинка та ніжне сметанне тісто.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 380 г;

вершкове масло — 200 г;

жовтки — 3 шт.;

сметана — 100 г;

сіль — дрібка.

Для начинки:

білки — 3 шт.;

цукор — 180 г;

лимонна кислота — дрібка;

ванілін — дрібка.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, натерти холодне масло, перетерти з борошном до стану крихти. Додати жовтки, сметану, сіль і замісити м’яке тісто. Сформувати 30 кульок, накрити плівкою та поставити в холодильник на один годину.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки збити білки з цукром, лимонною кислотою та ваніліном до густої пишної піни.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку тіста розкачати в коржик, покласти по центру білкову начинку, скласти навпіл, добре защипати краї. Потім з'єднати кінчики, як у рогалика, і злегка притиснути посередині.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на деко з пергаментом і випікати в розігрітій до 180 °С духовці 10–12 хвилин до легкого зарум’янення. Готове печиво посипати цукровою пудрою.

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