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Головна Рецепти Печиво "Крила Ангела" зі смаком морозива за рецептом бабусі

Печиво "Крила Ангела" зі смаком морозива за рецептом бабусі

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 03:00
Печиво Крила Ангела з білковою начинкою — простий рецепт з фото
Печиво "Крила Ангела". Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей рецепт передається з покоління в покоління — печиво "Крила Ангела" тане в роті, має легкий смак морозива й готується з доступних інгредієнтів. Усе, що потрібно — трошки терпіння, білкова начинка та ніжне сметанне тісто.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 380 г;
  • вершкове масло — 200 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • білки — 3 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • лимонна кислота — дрібка;
  • ванілін — дрібка.

Спосіб приготування

У миску просіяти борошно, натерти холодне масло, перетерти з борошном до стану крихти. Додати жовтки, сметану, сіль і замісити м’яке тісто. Сформувати 30 кульок, накрити плівкою та поставити в холодильник на один годину.

печиво Крила Ангела зі смаком морозива за рецептом бабусі
Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки збити білки з цукром, лимонною кислотою та ваніліном до густої пишної піни.

печиво зі смаком морозива за рецептом бабусі
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку тіста розкачати в коржик, покласти по центру білкову начинку, скласти навпіл, добре защипати краї. Потім з'єднати кінчики, як у рогалика, і злегка притиснути посередині.

смачне печиво зі смаком морозива за рецептом бабусі
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на деко з пергаментом і випікати в розігрітій до 180 °С духовці 10–12 хвилин до легкого зарум’янення. Готове печиво посипати цукровою пудрою.

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солодощі десерт рецепт тістечка печиво
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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