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Новый рецепт ужина — вкуснее мяса по-французски

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Дата публикации 17 июня 2025 21:03
Невероятный ужин из картофеля и фарша — вкуснее мяса по-французски и проще в разы
Блюдо на ужин. Фото: gospodynka.com.ua
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Этот простой рецепт сочетает любимое пюре, сочный фарш и нежную сырную шапочку. Запекается все в духовке, а результат — нежное блюдо, которое выглядит празднично и на вкус еще лучше. Готовится легко, а исчезает со стола за минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофельное пюре — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу.

Для начинки:

  • фарш мясной — 200-300 г;
  • лук репчатый — 100-150 г;
  • соль, перец — по вкусу;

Для сырной шапочки:

  • твердый сыр — 80 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

К готовому картофельному пюре добавить яйцо и измельченный укроп, перемешать до однородности. В фарш добавить прокрученный через мясорубку или мелко нарезанный лук, посолить и поперчить. Хорошо перемешать.

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Пюре и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать растительным маслом. Из картофельной массы сформировать шарики и сделать в центре углубление стаканом или ложкой. В каждое углубление выложить по шарику фарша.

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Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Для сырной шапочки натереть сыр на мелкой терке, смешать его с майонезом, сметаной и горчицей. Покрыть смесью каждую порцию сверху.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут — до румяной корочки. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным — отличный вариант для всей семьи.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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