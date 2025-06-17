Невероятный ужин из картофеля и фарша — вкуснее мяса по-французски и проще в разы

Блюдо на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой рецепт сочетает любимое пюре, сочный фарш и нежную сырную шапочку. Запекается все в духовке, а результат — нежное блюдо, которое выглядит празднично и на вкус еще лучше. Готовится легко, а исчезает со стола за минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофельное пюре — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

укроп — по вкусу.

Для начинки:

фарш мясной — 200-300 г;

лук репчатый — 100-150 г;

соль, перец — по вкусу;

Для сырной шапочки:

твердый сыр — 80 г;

майонез — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

К готовому картофельному пюре добавить яйцо и измельченный укроп, перемешать до однородности. В фарш добавить прокрученный через мясорубку или мелко нарезанный лук, посолить и поперчить. Хорошо перемешать.

Пюре и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать растительным маслом. Из картофельной массы сформировать шарики и сделать в центре углубление стаканом или ложкой. В каждое углубление выложить по шарику фарша.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Для сырной шапочки натереть сыр на мелкой терке, смешать его с майонезом, сметаной и горчицей. Покрыть смесью каждую порцию сверху.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут — до румяной корочки. Блюдо получается нежным, ароматным и очень сытным — отличный вариант для всей семьи.

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