Неймовірна вечеря з картоплі та фаршу — смачніше за мʼясо по-французьки та простіше в рази

Новий рецепт вечері — смачніше м'яса по-французьки
Цей простий рецепт поєднує улюблене пюре, соковитий фарш і ніжну сирну шапочку. Запікається все в духовці, а результат — ніжна страва, яка виглядає святково й смакує ще краще. Готується легко, а зникає зі столу за хвилини.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопляне пюре — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- кріп — на смак.
Для начинки:
- фарш мʼясний — 200–300 г;
- цибуля — 100–150 г;
- сіль, перець — на смак;
Для сирної шапочки:
- твердий сир — 80 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
До готового картопляного пюре додати яйце та подрібнений кріп, перемішати до однорідності. У фарш додати прокручену через мʼясорубку або дрібно нарізану цибулю, посолити й поперчити. Добре перемішати.
Форму для запікання змастити олією. З картопляної маси сформувати кульки й зробити у центрі заглиблення склянкою або ложкою. У кожне заглиблення викласти по кульці фаршу.
Для сирної шапочки натерти сир на дрібній тертці, змішати його з майонезом, сметаною та гірчицею. Покрити сумішшю кожну порцію зверху.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин — до румʼяної скоринки. Страва виходить ніжною, ароматною та дуже ситною — чудовий варіант для всієї родини.
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