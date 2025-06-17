Неймовірна вечеря з картоплі та фаршу — смачніше за мʼясо по-французьки та простіше в рази

Страва на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий рецепт поєднує улюблене пюре, соковитий фарш і ніжну сирну шапочку. Запікається все в духовці, а результат — ніжна страва, яка виглядає святково й смакує ще краще. Готується легко, а зникає зі столу за хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопляне пюре — 500 г;

яйце — 1 шт.;

кріп — на смак.

Для начинки:

фарш мʼясний — 200–300 г;

цибуля — 100–150 г;

сіль, перець — на смак;

Для сирної шапочки:

твердий сир — 80 г;

майонез — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

До готового картопляного пюре додати яйце та подрібнений кріп, перемішати до однорідності. У фарш додати прокручену через мʼясорубку або дрібно нарізану цибулю, посолити й поперчити. Добре перемішати.

Пюре та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією. З картопляної маси сформувати кульки й зробити у центрі заглиблення склянкою або ложкою. У кожне заглиблення викласти по кульці фаршу.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Для сирної шапочки натерти сир на дрібній тертці, змішати його з майонезом, сметаною та гірчицею. Покрити сумішшю кожну порцію зверху.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин — до румʼяної скоринки. Страва виходить ніжною, ароматною та дуже ситною — чудовий варіант для всієї родини.

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