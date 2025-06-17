Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Новий рецепт вечері — смачніше м'яса по-французьки

Новий рецепт вечері — смачніше м'яса по-французьки

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 21:03
Неймовірна вечеря з картоплі та фаршу — смачніше за мʼясо по-французьки та простіше в рази
Страва на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Цей простий рецепт поєднує улюблене пюре, соковитий фарш і ніжну сирну шапочку. Запікається все в духовці, а результат — ніжна страва, яка виглядає святково й смакує ще краще. Готується легко, а зникає зі столу за хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопляне пюре — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кріп — на смак.

Для начинки:

  • фарш мʼясний — 200–300 г;
  • цибуля — 100–150 г;
  • сіль, перець — на смак;

Для сирної шапочки:

  • твердий сир — 80 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

До готового картопляного пюре додати яйце та подрібнений кріп, перемішати до однорідності. У фарш додати прокручену через мʼясорубку або дрібно нарізану цибулю, посолити й поперчити. Добре перемішати.

новий рецепт вечері, яка смачніше м'яса по-французьки
Пюре та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією. З картопляної маси сформувати кульки й зробити у центрі заглиблення склянкою або ложкою. У кожне заглиблення викласти по кульці фаршу.

рецепт вечері, яка смачніше м'яса по-французьки
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Для сирної шапочки натерти сир на дрібній тертці, змішати його з майонезом, сметаною та гірчицею. Покрити сумішшю кожну порцію зверху.

простий рецепт вечері, яка смачніше м'яса по-французьки
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин — до румʼяної скоринки. Страва виходить ніжною, ароматною та дуже ситною — чудовий варіант для всієї родини.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

м'ясо Вечеря рецепт м'ясо по-французьки пюре
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації