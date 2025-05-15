Сочные котлеты из фарша с грибным соусом и сыром — рецепт 500 г фарша

Запеченные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние котлеты под нежным соусом с грибами и сыром — настоящее удовольствие из простых ингредиентов. Без лишних хлопот, но с ресторанным вкусом, они идеально подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

петрушка — 1 пучок;

панировочные сухари — 25 г;

мука — 20 г;

томатная паста — 40 г;

сливочное масло — для жарки лука;

растительное масло — для обжаривания.

Для соуса:

шампиньоны — 2-3 шт.;

сливочное масло — для жарки;

лук — 0,5 шт.;

мука — 20 г;

молоко — 150 мл.;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, перец, специи — по вкусу.

Дополнительно:

твердый сыр — 100 г;

укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

Смешать фарш с яйцами, сушеным чесноком, солью и перцем.

Фарш и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на сливочном масле мелко нарезанный лук до золотистости, добавить к фаршу вместе с измельченной петрушкой. Вмешать панировочные сухари и муку.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать круглые котлеты, смазать томатной пастой и обжарить с обеих сторон до румяной корочки на разогретом масле. Для соуса обжарить грибы на сливочном масле до испарения жидкости, добавить мелко нарезанный лук, затем муку. Влить молоко и варить до загустения, постоянно помешивая. Добавить измельченный чеснок, специи, соль и перец.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить котлеты в соус, прогреть несколько минут, посыпать тертым сыром и укропом. Накрыть крышкой на 2-3 минуты до расплавления сыра. Подавать горячими.

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