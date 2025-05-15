Соковиті котлети з фаршу з грибним соусом і сиром — рецепт 500 г фаршу

Запечені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні котлети під ніжним соусом з грибами та сиром — справжнє задоволення з простих інгредієнтів. Без зайвих клопотів, але з ресторанним смаком, вони ідеально підійдуть як для родинної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

яйця — 2 шт.;

сушений часник — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

цибуля — 0,5 шт.;

петрушка — 1 пучок;

панірувальні сухарі — 25 г;

борошно — 20 г;

томатна паста — 40 г;

вершкове масло — для смаження цибулі;

олія — для обсмажування.

Для соусу:

печериці — 2–3 шт.;

вершкове масло — для смаження;

цибуля — 0,5 шт.;

борошно — 20 г;

молоко — 150 мл;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, перець, спеції — на смак.

Додатково:

твердий сир — 100 г;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Змішати фарш з яйцями, сушеним часником, сіллю та перцем.

Фарш та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на вершковому маслі дрібно нарізану цибулю до золотистості, додати до фаршу разом із подрібненою петрушкою. Вмішати панірувальні сухарі та борошно.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати круглі котлети, змастити томатною пастою та обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки на розігрітій олії. Для соусу обсмажити гриби на вершковому маслі до випаровування рідини, додати дрібно нарізану цибулю, потім борошно. Влити молоко й варити до загустіння, постійно помішуючи. Додати подрібнений часник, спеції, сіль і перець.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти котлети в соус, прогріти кілька хвилин, посипати тертим сиром і кропом. Накрити кришкою на 2–3 хвилини до розплавлення сиру. Подавати гарячими.

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