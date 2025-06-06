Невероятно сочные котлеты с сыром и шпинатом — лучше, чем в ресторане

Котлеты с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Эти домашние котлеты с сырно-шпинатной начинкой запекаются в духовке и покоряют нежностью, сочностью и утонченным вкусом. Благодаря простым секретам они напоминают ресторанное блюдо — идеальные для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

свинина — 700 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

любимая приправа — 0,5 ч. л.

Для начинки:

твердый сыр — 150 г;

шпинат (свежий или размороженный) — 100 г;

сливочный сыр или сметана — 2 ст. л.

Способ приготовления

Прокрутить мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком или измельчить в блендере. Добавить яйцо, соль, специи, манку и перемешать. Оставить фарш на 10-15 минут для набухания манки.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шпинат слегка обжарить или ошпарить, если он свежий. Смешать его с натертым сыром и сливочным сыром (или сметаной).

Шпинат и сыр. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из фарша сформировать небольшие лепешки, выложить на каждую по ложке начинки. Выложить котлеты в форму для запекания, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут до румяной корочки.

Фарш и сырная начинка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлеты получаются сочными, с нежной ароматной начинкой, которые на вкус даже лучше, чем в ресторане.

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