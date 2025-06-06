Невероятно сочные котлеты с сыром и шпинатом — лучше, чем в ресторане

Новые котлеты, как в ресторане — несколько секретов приготовления
Эти домашние котлеты с сырно-шпинатной начинкой запекаются в духовке и покоряют нежностью, сочностью и утонченным вкусом. Благодаря простым секретам они напоминают ресторанное блюдо — идеальные для семейного ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- свинина — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- любимая приправа — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- твердый сыр — 150 г;
- шпинат (свежий или размороженный) — 100 г;
- сливочный сыр или сметана — 2 ст. л.
Способ приготовления
Прокрутить мясо через мясорубку вместе с луком и чесноком или измельчить в блендере. Добавить яйцо, соль, специи, манку и перемешать. Оставить фарш на 10-15 минут для набухания манки.
Шпинат слегка обжарить или ошпарить, если он свежий. Смешать его с натертым сыром и сливочным сыром (или сметаной).
Из фарша сформировать небольшие лепешки, выложить на каждую по ложке начинки. Выложить котлеты в форму для запекания, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут до румяной корочки.
Котлеты получаются сочными, с нежной ароматной начинкой, которые на вкус даже лучше, чем в ресторане.
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