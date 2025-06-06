Неймовірно соковиті котлети з сиром і шпинатом — краще, ніж у ресторані

Котлети з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ці домашні котлети з сирно-шпинатною начинкою запікаються в духовці та підкорюють ніжністю, соковитістю й витонченим смаком. Завдяки простим секретам вони нагадують ресторанну страву — ідеальні для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

свинина — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

яйце — 1 шт.;

манна крупа — 3 ст. л.;

сіль, чорний перець — на смак;

улюблена приправа — 0,5 ч. л.

Для начинки:

твердий сир — 150 г;

шпинат (свіжий або розморожений) — 100 г;

вершковий сир або сметана — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Прокрутити м’ясо через м’ясорубку разом із цибулею та часником або подрібнити в блендері. Додати яйце, сіль, спеції, манку та перемішати. Залишити фарш на 10–15 хвилин для набухання манки.

Приготування фаршу. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шпинат злегка обсмажити або ошпарити, якщо він свіжий. Змішати його з натертим сиром і вершковим сиром (або сметаною).

Шпинат та сир. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

З фаршу сформувати невеликі коржики, викласти на кожен по ложці начинки. Викласти котлети у форму для запікання, змащену олією або застелену пергаментом. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.

Фарш та сирна начинка. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Котлети виходять соковитими, з ніжною ароматною начинкою, які смакують навіть краще, ніж у ресторані.

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