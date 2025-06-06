Неймовірно соковиті котлети з сиром і шпинатом — краще, ніж у ресторані

Нові котлети, як у ресторані — кілька секретів приготування
Ці домашні котлети з сирно-шпинатною начинкою запікаються в духовці та підкорюють ніжністю, соковитістю й витонченим смаком. Завдяки простим секретам вони нагадують ресторанну страву — ідеальні для сімейної вечері або святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- свинина — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- яйце — 1 шт.;
- манна крупа — 3 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак;
- улюблена приправа — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- твердий сир — 150 г;
- шпинат (свіжий або розморожений) — 100 г;
- вершковий сир або сметана — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Прокрутити м’ясо через м’ясорубку разом із цибулею та часником або подрібнити в блендері. Додати яйце, сіль, спеції, манку та перемішати. Залишити фарш на 10–15 хвилин для набухання манки.
Шпинат злегка обсмажити або ошпарити, якщо він свіжий. Змішати його з натертим сиром і вершковим сиром (або сметаною).
З фаршу сформувати невеликі коржики, викласти на кожен по ложці начинки. Викласти котлети у форму для запікання, змащену олією або застелену пергаментом. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин до рум’яної скоринки.
Котлети виходять соковитими, з ніжною ароматною начинкою, які смакують навіть краще, ніж у ресторані.
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