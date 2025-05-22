Японский чизкейк — рецепт из 3 ингредиентов

Японский чизкейк. Фото: popoisty.com

Японский чизкейк стал настоящим хитом в сети и завоевал расположение сладкоежек по всему миру. А приготовить этот нежный и невесомый десерт легко дома всего из трех ингредиентов.

Рецептом делится "Попоесть".

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сливочный сыр — 250 г;

сгущенное молоко — 400 г.

Способ приготовления

Белки отделить от желтков. Белки взбить миксером до устойчивых пиков.

Подготовка белков. Фото: popoisty.com

Желтки в отдельной емкости соединить с крем-сыром и сгущенным молоком до однородности.

Постепенно и осторожно добавить белковую массу к смеси и соединить лопаткой.

Приготовление теста. Фото: popoisty.com

Готовое тесто перелить в форму диаметром 20 см. Низ формы завернуть фольгой и поставить в форму большего диаметра или на противень, и влить полстакана воды.

Чизкейк перед выпеканием. Фото: popoisty.com

Выпекать чизкейк в духовке при температуре 180 градусов 45-50 минут. После выпекания оставить чизкейк в приоткрытой духовке до остывания примерно на полтора часа.

Готовый чизкейк. Фото: popoisty.com

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