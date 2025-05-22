Японский чизкейк — рецепт из 3 ингредиентов

Нежнейший японский чизкейк — нужно всего 3 ингредиента
Японский чизкейк стал настоящим хитом в сети и завоевал расположение сладкоежек по всему миру. А приготовить этот нежный и невесомый десерт легко дома всего из трех ингредиентов.
Рецептом делится "Попоесть".
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сливочный сыр — 250 г;
- сгущенное молоко — 400 г.
Способ приготовления
Белки отделить от желтков. Белки взбить миксером до устойчивых пиков.
Желтки в отдельной емкости соединить с крем-сыром и сгущенным молоком до однородности.
Постепенно и осторожно добавить белковую массу к смеси и соединить лопаткой.
Готовое тесто перелить в форму диаметром 20 см. Низ формы завернуть фольгой и поставить в форму большего диаметра или на противень, и влить полстакана воды.
Выпекать чизкейк в духовке при температуре 180 градусов 45-50 минут. После выпекания оставить чизкейк в приоткрытой духовке до остывания примерно на полтора часа.
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