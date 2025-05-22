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Нежнейший японский чизкейк — нужно всего 3 ингредиента

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Дата публикации 22 мая 2025 19:27
Японский чизкейк — рецепт из 3 ингредиентов
Японский чизкейк. Фото: popoisty.com

Японский чизкейк стал настоящим хитом в сети и завоевал расположение сладкоежек по всему миру. А приготовить этот нежный и невесомый десерт легко дома всего из трех ингредиентов.

Рецептом делится "Попоесть".

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сливочный сыр — 250 г;
  • сгущенное молоко — 400 г.

Способ приготовления

Белки отделить от желтков. Белки взбить миксером до устойчивых пиков.

Японський чизкейк вдома - рецепт
Подготовка белков. Фото: popoisty.com

Желтки в отдельной емкости соединить с крем-сыром и сгущенным молоком до однородности.

Постепенно и осторожно добавить белковую массу к смеси и соединить лопаткой.

Чизкейк з трьох інгредієнтів - рецепт
Приготовление теста. Фото: popoisty.com

Готовое тесто перелить в форму диаметром 20 см. Низ формы завернуть фольгой и поставить в форму большего диаметра или на противень, и влить полстакана воды.

Чизкейк зі згущенкою та крем-сиром - рецепт
Чизкейк перед выпеканием. Фото: popoisty.com

Выпекать чизкейк в духовке при температуре 180 градусов 45-50 минут. После выпекания оставить чизкейк в приоткрытой духовке до остывания примерно на полтора часа.

Японський чизкейк - як приготувати
Готовый чизкейк. Фото: popoisty.com

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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