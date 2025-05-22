Японський чизкейк — рецепт з 3 інгредієнтів

Найніжніший японський чизкейк — потрібно усього 3 інгредієнти
Японський чизкейк став справжнім хітом у мережі та завоював прихильність ласунів по всьому світу. А приготувати цей ніжний та невагомий десерт легко вдома усього з трьох інгредієнтів.
Рецептом ділиться "Попоїсти".
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- вершковий сир — 250 г;
- згущене молоко — 400 г.
Спосіб приготування
Білки відділити від жовтків. Білки збити міксером до стійких піків.
Жовтки в окремій ємності поєднати з крем-сиром та згущеним молоком до однорідності.
Поступово та обережно додати білкову масу до суміші та поєднати лопаткою.
Готове тісто перелити у форму діаметром 20 см. Низ форми загорнути фольгою та поставити у форму більшого діаметру або на деко, та влити пів склянки води.
Випікати чизкейк у духовці при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Після випікання залишити чизкейк у привідкритій духовці до остигання приблизно на півтори години.
Пропонуємо вам інші рецепти смачних десертів:
Домашнє печиво "Орео" — смачніше та дешевше, ніж в магазині.
Дуже смачний торт "Помічник" — підготовка займе усього 2 хвилини.
Японський яблучний пиріг — готується за 5 хвилин, а смак вражає.
Читайте Новини.LIVE!