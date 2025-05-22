Японський чизкейк — рецепт з 3 інгредієнтів

Японський чизкейк. Фото: popoisty.com

Японський чизкейк став справжнім хітом у мережі та завоював прихильність ласунів по всьому світу. А приготувати цей ніжний та невагомий десерт легко вдома усього з трьох інгредієнтів.

Рецептом ділиться "Попоїсти".

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

вершковий сир — 250 г;

згущене молоко — 400 г.

Спосіб приготування

Білки відділити від жовтків. Білки збити міксером до стійких піків.

Підготовка білків. Фото: popoisty.com

Жовтки в окремій ємності поєднати з крем-сиром та згущеним молоком до однорідності.

Поступово та обережно додати білкову масу до суміші та поєднати лопаткою.

Приготування тіста. Фото: popoisty.com

Готове тісто перелити у форму діаметром 20 см. Низ форми загорнути фольгою та поставити у форму більшого діаметру або на деко, та влити пів склянки води.

Чизкейк перед випіканням. Фото: popoisty.com

Випікати чизкейк у духовці при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Після випікання залишити чизкейк у привідкритій духовці до остигання приблизно на півтори години.

Готовий чизкейк. Фото: popoisty.com

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