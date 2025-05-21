Печиво Орео в домашніх умовах — простий рецепт

Домашнє печиво "Орео" — смачніше і дешевше магазинного
Популярне печиво "Орео" дуже полюбляють як діти, так і дорослі. А щоб зекономити, його легко можна приготувати у домашніх умовах, і на смак буде ще краще, ніж магазинне.
Рецептом поділилися LOZOVSKI.
Вам знадобиться:
Для тіста:
- борошно — 830 г;
- свинячий смалець — 440 г;
- молоко — 200 мл;
- яйця — 3 шт.;
- темне какао — 3 ст. л.;
- цукор — 250 г.
Для крему:
- яєчний білок — 1 шт;
- цукрова пудра — 120 г;
- ваніль за смаком.
Спосіб приготування
Яйця збити з цукром, влити молоко, додати смалець та перемішати усе до однорідності. До рідких інгредієнтів просіяти борошно та какао і замісити еластичне тісто. Залишити його у холодильнику на 1-2 години.
Охолоджене тісто розділити на кульки, з яких розкачати пласт по 5 мл товщиною. За допомогою форми або стакана вирізати печиво.
Випікати печиво на застеленому пергаментом деко при температурі 180 градусів 5-7 хвилин.
Для глазурі збити білок, ваніль та цукор до стійких піків. Змастити одне печиво кремом та закрити іншим.
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