Печиво Орео в домашніх умовах — простий рецепт

Домашнє "Орео". Фото: скриншот

Популярне печиво "Орео" дуже полюбляють як діти, так і дорослі. А щоб зекономити, його легко можна приготувати у домашніх умовах, і на смак буде ще краще, ніж магазинне.

Рецептом поділилися LOZOVSKI.

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Вам знадобиться:

Для тіста:

борошно — 830 г;

свинячий смалець — 440 г;

молоко — 200 мл;

яйця — 3 шт.;

темне какао — 3 ст. л.;

цукор — 250 г.

Для крему:

яєчний білок — 1 шт;

цукрова пудра — 120 г;

ваніль за смаком.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром, влити молоко, додати смалець та перемішати усе до однорідності. До рідких інгредієнтів просіяти борошно та какао і замісити еластичне тісто. Залишити його у холодильнику на 1-2 години.

Приготування тіста. Фото: скриншот

Охолоджене тісто розділити на кульки, з яких розкачати пласт по 5 мл товщиною. За допомогою форми або стакана вирізати печиво.

Випікати печиво на застеленому пергаментом деко при температурі 180 градусів 5-7 хвилин.

Печиво перед випіканням. Фото: скриншот

Для глазурі збити білок, ваніль та цукор до стійких піків. Змастити одне печиво кремом та закрити іншим.

Готове печиво. Фото: скриншот

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