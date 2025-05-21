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Домашнє печиво "Орео" — смачніше і дешевше магазинного

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Дата публікації: 21 травня 2025 19:11
Печиво Орео в домашніх умовах — простий рецепт
Домашнє "Орео". Фото: скриншот

Популярне печиво "Орео" дуже полюбляють як діти, так і дорослі. А щоб зекономити, його легко можна приготувати у домашніх умовах, і на смак буде ще краще, ніж магазинне.

Рецептом поділилися LOZOVSKI.

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Вам знадобиться:

Для тіста:

  • борошно — 830 г;
  • свинячий смалець — 440 г; 
  • молоко — 200 мл;
  • яйця — 3 шт.;
  • темне какао — 3 ст. л.;
  • цукор — 250 г.

Для крему:

  • яєчний білок — 1 шт;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • ваніль за смаком.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром, влити молоко, додати смалець та перемішати усе до однорідності. До рідких інгредієнтів просіяти борошно та какао і замісити еластичне тісто. Залишити його у холодильнику на 1-2 години.

Домашнє Орео - покроковий рецепт
Приготування тіста. Фото: скриншот

Охолоджене тісто розділити на кульки, з яких розкачати пласт по 5 мл товщиною. За допомогою форми або стакана вирізати печиво.

Випікати печиво на застеленому пергаментом деко при температурі 180 градусів 5-7 хвилин.

Печиво Орео в домашніх умовах - рецепт
Печиво перед випіканням. Фото: скриншот

Для глазурі збити білок, ваніль та цукор до стійких піків. Змастити одне печиво кремом та закрити іншим.

Печиво Орео - рецепт
Готове печиво. Фото: скриншот

Також ми ділилися рецептом японського яблучного пирога, який готується всього за 5 хвилин.

А також пропонуємо ніжний та смачний торт "Три склянки", який легко приготувати без міксера та ваг.

Приготування рецепти рецепт випічка печиво
Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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