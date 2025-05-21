Печенье Орео в домашних условиях — простой рецепт

Домашнее "Орео". Фото: скриншот

Популярное печенье "Орео" очень любят как дети, так и взрослые. А чтобы сэкономить, его легко можно приготовить в домашних условиях, и на вкус будет еще лучше, чем магазинное.

Рецептом поделились LOZOVSKI.

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Вам понадобится:

Для теста:

мука -- 830 г;

свиной смалец — 440 г;

молоко — 200 мл;

яйца — 3 шт;

темное какао — 3 ст. л;

сахар — 250 г.

Для крема:

яичный белок — 1 шт;

сахарная пудра — 120 г;

ваниль по вкусу.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, влить молоко, добавить смалец и перемешать все до однородности. К жидким ингредиентам просеять муку и какао и замесить эластичное тесто. Оставить его в холодильнике на 1-2 часа.

Приготовление теста. Фото: скриншот

Охлажденное тесто разделить на шарики, из которых раскатать пласт по 5 мл толщиной. С помощью формы или стакана вырезать печенье.

Выпекать печенье на застеленном пергаментом противне при температуре 180 градусов 5-7 минут.

Печенье перед выпеканием. Фото: скриншот

Для глазури взбить белок, ваниль и сахар до устойчивых пиков. Смазать одно печенье кремом и закрыть другим.

Готовое печенье. Фото: скриншот

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