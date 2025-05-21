Печенье Орео в домашних условиях — простой рецепт

Домашнее печенье "Орео" — вкуснее и дешевле магазинного
Популярное печенье "Орео" очень любят как дети, так и взрослые. А чтобы сэкономить, его легко можно приготовить в домашних условиях, и на вкус будет еще лучше, чем магазинное.
Рецептом поделились LOZOVSKI.
Вам понадобится:
Для теста:
- мука -- 830 г;
- свиной смалец — 440 г;
- молоко — 200 мл;
- яйца — 3 шт;
- темное какао — 3 ст. л;
- сахар — 250 г.
Для крема:
- яичный белок — 1 шт;
- сахарная пудра — 120 г;
- ваниль по вкусу.
Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром, влить молоко, добавить смалец и перемешать все до однородности. К жидким ингредиентам просеять муку и какао и замесить эластичное тесто. Оставить его в холодильнике на 1-2 часа.
Охлажденное тесто разделить на шарики, из которых раскатать пласт по 5 мл толщиной. С помощью формы или стакана вырезать печенье.
Выпекать печенье на застеленном пергаментом противне при температуре 180 градусов 5-7 минут.
Для глазури взбить белок, ваниль и сахар до устойчивых пиков. Смазать одно печенье кремом и закрыть другим.
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