Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Домашнее печенье "Орео" — вкуснее и дешевле магазинного

Домашнее печенье "Орео" — вкуснее и дешевле магазинного

Ua en ru
Дата публикации 21 мая 2025 19:11
Печенье Орео в домашних условиях — простой рецепт
Домашнее "Орео". Фото: скриншот

Популярное печенье "Орео" очень любят как дети, так и взрослые. А чтобы сэкономить, его легко можно приготовить в домашних условиях, и на вкус будет еще лучше, чем магазинное.

Рецептом поделились LOZOVSKI.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Для теста:

  • мука -- 830 г;
  • свиной смалец — 440 г;
  • молоко — 200 мл;
  • яйца — 3 шт;
  • темное какао — 3 ст. л;
  • сахар — 250 г.

Для крема:

  • яичный белок — 1 шт;
  • сахарная пудра — 120 г;
  • ваниль по вкусу.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, влить молоко, добавить смалец и перемешать все до однородности. К жидким ингредиентам просеять муку и какао и замесить эластичное тесто. Оставить его в холодильнике на 1-2 часа.

Домашнє Орео - покроковий рецепт
Приготовление теста. Фото: скриншот

Охлажденное тесто разделить на шарики, из которых раскатать пласт по 5 мл толщиной. С помощью формы или стакана вырезать печенье.

Выпекать печенье на застеленном пергаментом противне при температуре 180 градусов 5-7 минут.

Печиво Орео в домашніх умовах - рецепт
Печенье перед выпеканием. Фото: скриншот

Для глазури взбить белок, ваниль и сахар до устойчивых пиков. Смазать одно печенье кремом и закрыть другим.

Печиво Орео - рецепт
Готовое печенье. Фото: скриншот

Также мы делились рецептом японского яблочного пирога, который готовится всего за 5 минут.

А также предлагаем нежный и вкусный торт "Три стакана", который легко приготовить без миксера и весов.

Приготовление рецепты рецепт выпечка печенье
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /