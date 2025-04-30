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Нежнейшая куриная печень в банках — готовится проще простого

30 апреля 2025 20:10
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Куриная печень с яблоками в банках — пошаговый рецепт
Куриная печень в банках. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот необычный способ приготовления куриной печени обязательно должен попробовать каждый. Блюдо получается очень нежным и понравится даже тем, кто не любит этот продукт вообще.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • куриная печень — 1,6 кг;
  • яблоки — 3 шт.;
  • лук — 3 шт.;
  • сливочное масло;
  • кумин — 1 ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Печень очистить от пленок и хорошо промыть. К ней добавить соль, кумин и черный перец, перемешать.

Печінка з яблуками в духовці - рецепт
Подготовка печени. Фото: filizhanka.top

Лук очистить и нарезать полукольцами. Из яблок вычистить сердцевину и порезать на кубики среднего размера.

Куряча печінка з яблуками в банках у духовці - як готувати
Нарезание яблок. Фото: filizhanka.top

В банку 0,5 выложить первым слоем лук, после него яблоки и печень. Повторить слои, завершая луком и яблоками. Сверху выложить 1 ч. л. сливочного масла. Банку закрыть фольгой. На 1,6 кг печени получается примерно 6 банок 0,5 л.

Печінка у банці з яблуками - спосіб приготування
Подготовка печени к запеканию. Фото: filizhanka.top

Банки поставить на противень и поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Куряча печінка у духовці з яблуками - рецепт в банках
Готовая куриная печень с яблоками. Фото: filizhanka.top

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Ужин печень яблоки рецепты рецепт
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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