Куриная печень с яблоками в банках — пошаговый рецепт

Нежнейшая куриная печень в банках — готовится проще простого
Этот необычный способ приготовления куриной печени обязательно должен попробовать каждый. Блюдо получается очень нежным и понравится даже тем, кто не любит этот продукт вообще.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- куриная печень — 1,6 кг;
- яблоки — 3 шт.;
- лук — 3 шт.;
- сливочное масло;
- кумин — 1 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Печень очистить от пленок и хорошо промыть. К ней добавить соль, кумин и черный перец, перемешать.
Лук очистить и нарезать полукольцами. Из яблок вычистить сердцевину и порезать на кубики среднего размера.
В банку 0,5 выложить первым слоем лук, после него яблоки и печень. Повторить слои, завершая луком и яблоками. Сверху выложить 1 ч. л. сливочного масла. Банку закрыть фольгой. На 1,6 кг печени получается примерно 6 банок 0,5 л.
Банки поставить на противень и поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
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