Куриная печень с яблоками в банках — пошаговый рецепт

Куриная печень в банках. Фото: filizhanka.top

Этот необычный способ приготовления куриной печени обязательно должен попробовать каждый. Блюдо получается очень нежным и понравится даже тем, кто не любит этот продукт вообще.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

куриная печень — 1,6 кг;

яблоки — 3 шт.;

лук — 3 шт.;

сливочное масло;

кумин — 1 ч. л.;

соль — 2 ч. л.;

черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Печень очистить от пленок и хорошо промыть. К ней добавить соль, кумин и черный перец, перемешать.

Подготовка печени. Фото: filizhanka.top

Лук очистить и нарезать полукольцами. Из яблок вычистить сердцевину и порезать на кубики среднего размера.

Нарезание яблок. Фото: filizhanka.top

В банку 0,5 выложить первым слоем лук, после него яблоки и печень. Повторить слои, завершая луком и яблоками. Сверху выложить 1 ч. л. сливочного масла. Банку закрыть фольгой. На 1,6 кг печени получается примерно 6 банок 0,5 л.

Подготовка печени к запеканию. Фото: filizhanka.top

Банки поставить на противень и поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.

Готовая куриная печень с яблоками. Фото: filizhanka.top

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