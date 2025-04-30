Куряча печінка з яблуками в банках — покроковий рецепт

Куряча печінка в банках. Фото: filizhanka.top

Цей незвичний спосіб приготування курячої печінки обов'язково має спробувати кожен. Страва виходить дуже ніжною та сподобається навіть тим, хто не любить цей продукт взагалі.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

куряча печінка — 1,6 кг;

яблука — 3 шт.;

цибуля — 3 шт.;

вершкове масло;

кумін — 1 ч.л.;

сіль — 2 ч.л.;

чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Печінку очистити від плівок та добре промити. До неї додати сіль, кумін та чорний перець, перемішати.

Підготовка печінки. Фото: filizhanka.top

Цибулю очистити та нарізати півкільцями. З яблук вичистити серцевину та порізати на кубики середнього розміру.

Нарізання яблук. Фото: filizhanka.top

У банку 0,5 викласти першим шаром цибулю, після неї яблука та печінку. Повторити шари, завершуючи цибулею та яблуками. Зверху викласти 1 ч. л. вершкового масла. Банку закрити фольгою. На 1,6 кг печінки виходить приблизно 6 банок 0,5 л.

Підготовка печінки до запікання. Фото: filizhanka.top

Банки поставити на деко та помістити у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

Готова куряча печінка з яблуками. Фото: filizhanka.top

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