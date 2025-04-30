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Найніжніша куряча печінка в банках — готується простіше простого

30 квітня 2025 20:10
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Куряча печінка з яблуками в банках — покроковий рецепт
Куряча печінка в банках. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Цей незвичний спосіб приготування курячої печінки обов'язково має спробувати кожен. Страва виходить дуже ніжною та сподобається навіть тим, хто не любить цей продукт взагалі.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 1,6 кг;
  • яблука — 3 шт.;
  • цибуля — 3 шт.;
  • вершкове масло;
  • кумін — 1 ч.л.;
  • сіль — 2 ч.л.;
  • чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Печінку очистити від плівок та добре промити. До неї додати сіль, кумін та чорний перець, перемішати.

Печінка з яблуками в духовці - рецепт
Підготовка печінки. Фото: filizhanka.top

Цибулю очистити та нарізати півкільцями. З яблук вичистити серцевину та порізати на кубики середнього розміру.

Куряча печінка з яблуками в банках у духовці - як готувати
Нарізання яблук. Фото: filizhanka.top

У банку 0,5 викласти першим шаром цибулю, після неї яблука та печінку. Повторити шари, завершуючи цибулею та яблуками. Зверху викласти 1 ч. л. вершкового масла. Банку закрити фольгою. На 1,6 кг печінки виходить приблизно 6 банок 0,5 л.

Печінка у банці з яблуками - спосіб приготування
Підготовка печінки до запікання. Фото: filizhanka.top

Банки поставити на деко та помістити у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

Куряча печінка у духовці з яблуками - рецепт в банках
Готова куряча печінка з яблуками. Фото: filizhanka.top

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19:55 Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:41 Світоліна легко пробилась в півфінал тисячника в Мадриді

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