Куряча печінка з яблуками в банках — покроковий рецепт

Найніжніша куряча печінка в банках — готується простіше простого
Цей незвичний спосіб приготування курячої печінки обов'язково має спробувати кожен. Страва виходить дуже ніжною та сподобається навіть тим, хто не любить цей продукт взагалі.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 1,6 кг;
- яблука — 3 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- вершкове масло;
- кумін — 1 ч.л.;
- сіль — 2 ч.л.;
- чорний перець за смаком.
Спосіб приготування
Печінку очистити від плівок та добре промити. До неї додати сіль, кумін та чорний перець, перемішати.
Цибулю очистити та нарізати півкільцями. З яблук вичистити серцевину та порізати на кубики середнього розміру.
У банку 0,5 викласти першим шаром цибулю, після неї яблука та печінку. Повторити шари, завершуючи цибулею та яблуками. Зверху викласти 1 ч. л. вершкового масла. Банку закрити фольгою. На 1,6 кг печінки виходить приблизно 6 банок 0,5 л.
Банки поставити на деко та помістити у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.
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