Домашнее мороженое без сливок и яиц — нежное, сладкое и очень бюджетное

Домашнее мороженое. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт домашнего мороженого без сливок, яиц и дорогих продуктов — настоящая находка для тех, кто хочет охладиться вкусно и экономно. На вкус как классическое, текстура кремовая, а готовится из того, что точно найдется дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

сахар — 230 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко — 900 мл.;

ванильный сахар — 20 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Отделить белки от желтков. К желткам добавить щепотку соли, 30 г сахара и кукурузный крахмал. Влить немного теплого молока, перемешать до однородности.

Яичные желтки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В кастрюле нагреть остальное молоко, влить туда желтковую смесь и довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания проварить 60 секунд и снять с огня. Добавить ванильный сахар, перемешать, остудить.

Крем для мороженого. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Белки с 200 г сахара подогреть на водяной бане до 60 °C или подержать 7 минут, чтобы уничтожить возможные бактерии. Затем взбить белки миксером до густой пышной массы (около 5-6 минут). Отдельно слегка взбить охлажденный заварной крем. Осторожно соединить обе массы, перемешать до однородности.

Взбитые белки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перелить в форму и поставить в морозильник на 5-6 часов до полного застывания.

Готовое мороженое. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мороженое получается легким, нежным и очень вкусным - без всяких сливок или сложных ингредиентов.

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