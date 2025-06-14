Домашнее мороженое без сливок и яиц — нежное, сладкое и очень бюджетное

Мороженое за 5 копеек без сливок и яиц — бюджетный рецепт
Этот рецепт домашнего мороженого без сливок, яиц и дорогих продуктов — настоящая находка для тех, кто хочет охладиться вкусно и экономно. На вкус как классическое, текстура кремовая, а готовится из того, что точно найдется дома.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 230 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — 900 мл.;
- ванильный сахар — 20 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Отделить белки от желтков. К желткам добавить щепотку соли, 30 г сахара и кукурузный крахмал. Влить немного теплого молока, перемешать до однородности.
В кастрюле нагреть остальное молоко, влить туда желтковую смесь и довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания проварить 60 секунд и снять с огня. Добавить ванильный сахар, перемешать, остудить.
Белки с 200 г сахара подогреть на водяной бане до 60 °C или подержать 7 минут, чтобы уничтожить возможные бактерии. Затем взбить белки миксером до густой пышной массы (около 5-6 минут). Отдельно слегка взбить охлажденный заварной крем. Осторожно соединить обе массы, перемешать до однородности.
Перелить в форму и поставить в морозильник на 5-6 часов до полного застывания.
Мороженое получается легким, нежным и очень вкусным - без всяких сливок или сложных ингредиентов.
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