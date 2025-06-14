Домашнє морозиво без вершків і яєць — ніжне, солодке й надзвичайно бюджетне

Морозиво за 5 копійок без вершків та яєць — бюджетний рецепт
Цей рецепт домашнього морозива без вершків, яєць та дорогих продуктів — справжня знахідка для тих, хто хоче охолодитися смачно та економно. Смакує як класичне, текстура кремова, а готується з того, що точно знайдеться вдома.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця — 6 шт.;
- цукор — 230 г;
- кукурудзяний крохмаль — 20 г;
- молоко — 900 мл.;
- ванільний цукор — 20 г;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування
Відокремити білки від жовтків. До жовтків додати щіпку солі, 30 г цукру та кукурудзяний крохмаль. Влити трохи теплого молока, перемішати до однорідності.
У каструлі нагріти решту молока, влити туди жовткову суміш і довести до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання проварити 60 секунд і зняти з вогню. Додати ванільний цукор, перемішати, остудити.
Білки з 200 г цукру підігріти на водяній бані до 60 °C або потримати 7 хвилин, щоб знищити можливі бактерії. Потім збити білки міксером до густої пишної маси (близько 5–6 хвилин). Окремо злегка збити охолоджений заварний крем. Обережно з'єднати обидві маси, перемішати до однорідності.
Перелити у форму й поставити в морозильник на 5–6 годин до повного застигання.
Морозиво виходить легким, ніжним і дуже смачним — без жодних вершків або складних інгредієнтів.
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