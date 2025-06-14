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Головна Рецепти Морозиво за 5 копійок без вершків та яєць — бюджетний рецепт

Морозиво за 5 копійок без вершків та яєць — бюджетний рецепт

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 03:00
Домашнє морозиво без вершків і яєць — ніжне, солодке й надзвичайно бюджетне
Домашнє морозиво. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

Цей рецепт домашнього морозива без вершків, яєць та дорогих продуктів — справжня знахідка для тих, хто хоче охолодитися смачно та економно. Смакує як класичне, текстура кремова, а готується з того, що точно знайдеться вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 230 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • молоко — 900 мл.;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • сіль — щіпка.

Спосіб приготування

Відокремити білки від жовтків. До жовтків додати щіпку солі, 30 г цукру та кукурудзяний крохмаль. Влити трохи теплого молока, перемішати до однорідності.

морозиво за 5 копійок без вершків та яєць
Яєчні жовтки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

У каструлі нагріти решту молока, влити туди жовткову суміш і довести до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання проварити 60 секунд і зняти з вогню. Додати ванільний цукор, перемішати, остудити.

смачне морозиво за 5 копійок без вершків та яєць
Крем для морозива. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Білки з 200 г цукру підігріти на водяній бані до 60 °C або потримати 7 хвилин, щоб знищити можливі бактерії. Потім збити білки міксером до густої пишної маси (близько 5–6 хвилин). Окремо злегка збити охолоджений заварний крем. Обережно з'єднати обидві маси, перемішати до однорідності.

бюджетне морозиво за 5 копійок без вершків та яєць
Збиті білки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перелити у форму й поставити в морозильник на 5–6 годин до повного застигання.

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Готове морозиво. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Морозиво виходить легким, ніжним і дуже смачним — без жодних вершків або складних інгредієнтів.

Пропонуємо добірку інших смачних десертів та випічки

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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