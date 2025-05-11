Молдавские вареники с картошкой и жареным луком — нежное тесто и классическая начинка

Молдавские вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт молдавских вареников покоряет с первого раза — эластичное тесто легко раскатать, а картофельная начинка с обжаренным луком получается удивительно ароматной. Блюдо идеально для семейного обеда или воскресного застолья. Подавайте с щедрой ложкой сметаны, зеленью или шкварками — будет настоящий праздник вкуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (для теста):

кипяток — 200 мл.;

сливочное масло (мягкое) — 60 г;

соль — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 650 г.

Для начинки:

картофель — 1,5 кг;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл.;

сливочное масло — 30 г;

соль, перец, укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать кипяток с мягким сливочным маслом и солью, добавить яйца, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Переложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить на 20 минут.

Картофельная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обжарить измельченный лук до золотистости.

Тесто для вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить его с горячим отварным картофелем, размятым в пюре, добавить сливочное масло, соль, перец и укроп, хорошо перемешать.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 4 части, каждую раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки.

Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить начинку, сформировать вареники, плотно защипывая края.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Варить в подсоленной воде до всплытия. Подавать горячими с любимыми добавками — сметаной, шкварками или свежей зеленью.

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