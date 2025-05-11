Молдавские вареники с картошкой и жареным луком — нежное тесто и классическая начинка

Молдавские вареники — удачный рецепт теста и начинки с картошкой
Этот рецепт молдавских вареников покоряет с первого раза — эластичное тесто легко раскатать, а картофельная начинка с обжаренным луком получается удивительно ароматной. Блюдо идеально для семейного обеда или воскресного застолья. Подавайте с щедрой ложкой сметаны, зеленью или шкварками — будет настоящий праздник вкуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (для теста):
- кипяток — 200 мл.;
- сливочное масло (мягкое) — 60 г;
- соль — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 650 г.
Для начинки:
- картофель — 1,5 кг;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — 50 мл.;
- сливочное масло — 30 г;
- соль, перец, укроп — по вкусу.
Способ приготовления
Смешать кипяток с мягким сливочным маслом и солью, добавить яйца, перемешать.
Постепенно всыпать просеянную муку и замесить мягкое тесто. Переложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
Для начинки обжарить измельченный лук до золотистости.
Соединить его с горячим отварным картофелем, размятым в пюре, добавить сливочное масло, соль, перец и укроп, хорошо перемешать.
Разделить тесто на 4 части, каждую раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки.
Выложить начинку, сформировать вареники, плотно защипывая края.
Варить в подсоленной воде до всплытия. Подавать горячими с любимыми добавками — сметаной, шкварками или свежей зеленью.
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