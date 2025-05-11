Молдавські вареники з картоплею та смаженою цибулею — ніжне тісто і класична начинка

Молдавські вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт молдавських вареників підкорює з першого разу — еластичне тісто легко розкачати, а картопляна начинка з обсмаженою цибулею виходить напрочуд ароматною. Страва ідеальна для родинного обіду або недільного застілля. Подавайте з щедрою ложкою сметани, зеленню або шкварками — буде справжнє свято смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (для тіста):

окріп — 200 мл.;

вершкове масло (м’яке) — 60 г;

сіль — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 650 г.

Для начинки:

картопля — 1,5 кг;

цибуля — 2 шт.;

олія — 50 мл;

вершкове масло — 30 г;

сіль, перець, кріп — на смак.

Спосіб приготування

Змішати окріп з м’яким вершковим маслом і сіллю, додати яйця, перемішати.

Приготувння тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто. Перекласти його в миску, змащену олією, накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.

Картопляна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити подрібнену цибулю до золотистості.

Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати її з гарячою відвареною картоплею, розім'ятою в пюре, додати вершкове масло, сіль, перець і кріп, добре перемішати.

Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 4 частини, кожну розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки.

Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти начинку, сформувати вареники, щільно защіпаючи краї.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій воді до спливання. Подавати гарячими з улюбленими додатками — сметаною, шкварками або свіжою зеленню.

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