Молдавські вареники з картоплею та смаженою цибулею — ніжне тісто і класична начинка

Молдавські вареники — вдалий рецепт тіста та начинки з картоплею
Цей рецепт молдавських вареників підкорює з першого разу — еластичне тісто легко розкачати, а картопляна начинка з обсмаженою цибулею виходить напрочуд ароматною. Страва ідеальна для родинного обіду або недільного застілля. Подавайте з щедрою ложкою сметани, зеленню або шкварками — буде справжнє свято смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (для тіста):
- окріп — 200 мл.;
- вершкове масло (м’яке) — 60 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 650 г.
Для начинки:
- картопля — 1,5 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- олія — 50 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль, перець, кріп — на смак.
Спосіб приготування
Змішати окріп з м’яким вершковим маслом і сіллю, додати яйця, перемішати.
Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто. Перекласти його в миску, змащену олією, накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.
Для начинки обсмажити подрібнену цибулю до золотистості.
З'єднати її з гарячою відвареною картоплею, розім'ятою в пюре, додати вершкове масло, сіль, перець і кріп, добре перемішати.
Розділити тісто на 4 частини, кожну розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки.
Викласти начинку, сформувати вареники, щільно защіпаючи краї.
Варити у підсоленій воді до спливання. Подавати гарячими з улюбленими додатками — сметаною, шкварками або свіжою зеленню.
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