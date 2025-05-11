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Молдавські вареники — вдалий рецепт тіста та начинки з картоплею

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Дата публікації: 11 травня 2025 15:00
Молдавські вареники з картоплею та смаженою цибулею — ніжне тісто і класична начинка
Молдавські вареники. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт молдавських вареників підкорює з першого разу — еластичне тісто легко розкачати, а картопляна начинка з обсмаженою цибулею виходить напрочуд ароматною. Страва ідеальна для родинного обіду або недільного застілля. Подавайте з щедрою ложкою сметани, зеленню або шкварками — буде справжнє свято смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (для тіста):

  • окріп — 200 мл.;
  • вершкове масло (м’яке) — 60 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 650 г.

Для начинки:

  • картопля — 1,5 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • олія — 50 мл;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сіль, перець, кріп — на смак.

Спосіб приготування

Змішати окріп з м’яким вершковим маслом і сіллю, додати яйця, перемішати.

молдавські вареники, вдалий рецепт тіста та начинки з картоплею
Приготувння тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово всипати просіяне борошно і замісити м’яке тісто. Перекласти його в миску, змащену олією, накрити плівкою й залишити на 20 хвилин.

молдавські вареники, вдалий рецепт тіста та начинки
Картопляна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки обсмажити подрібнену цибулю до золотистості.

смачні молдавські вареники, вдалий рецепт тіста та начинки
Тісто для вареників. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати її з гарячою відвареною картоплею, розім'ятою в пюре, додати вершкове масло, сіль, перець і кріп, добре перемішати.

ароматні молдавські вареники, вдалий рецепт тіста та начинки
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 4 частини, кожну розкачати в тонкий пласт, вирізати кружечки.

вдалий рецепт тіста та начинки для вареників
Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти начинку, сформувати вареники, щільно защіпаючи краї.

простий рецепт тіста та начинки для вареників
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Варити у підсоленій воді до спливання. Подавати гарячими з улюбленими додатками — сметаною, шкварками або свіжою зеленню.

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картопля рецепт вареники тісто пельмені
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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