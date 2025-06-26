Шоколадный пирог на майонезе — бюджетный рецепт из детства

Майонез и какао — забытый копеечный рецепт из нашего детства
Этот пирог с майонезом и какао — пример того, как простые ингредиенты могут создать настоящее вкусовое чудо. Его готовили наши мамы и бабушки, когда хотели порадовать семью чем-то сладким, не имея под рукой сливочного масла или молока. Пышный, влажный, с приятным шоколадным вкусом — идеальный к чаю или кофе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- майонез — 250 г;
- сода — 0,5 ч. л. (или 10 г разрыхлителя);
- какао — 40 г;
- мука — 280 г.
Способ приготовления
В большой миске взбить яйца с сахаром до легкой пены. Добавить майонез, еще раз перемешать.
В отдельной посуде соединить соду (или разрыхлитель) с какао и просеянной мукой. Частями ввести сухие ингредиенты в яично-майонезную массу, хорошо вымешивая до однородной консистенции.
Форму для выпекания смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто в форму.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Остудить, нарезать и подавать.
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