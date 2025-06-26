Шоколадний пиріг на майонезі — бюджетний рецепт з дитинства

Майонез і какао — забутий копієчний рецепт з нашого дитинства
Цей пиріг з майонезом та какао — приклад того, як прості інгредієнти можуть створити справжнє смакове диво. Його готували наші мами й бабусі, коли хотіли потішити родину чимось солодким, не маючи під рукою вершкового масла чи молока. Пухкий, вологий, з приємним шоколадним смаком — ідеальний до чаю або кави.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 200 г;
- майонез — 250 г;
- сода — 0,5 ч. л. (або 10 г розпушувача);
- какао — 40 г;
- борошно — 280 г.
Спосіб приготування
У великій мисці збити яйця з цукром до легкої піни. Додати майонез, ще раз перемішати.
В окремій посудині з’єднати соду (або розпушувач) із какао та просіяним борошном. Частинами ввести сухі інгредієнти до яєчно-майонезної маси, добре вимішуючи до однорідної консистенції.
Форму для випікання змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто у форму.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Остудити, нарізати та подавати.
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