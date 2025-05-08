Сочные котлеты в кляре из фарша со сметанной нежностью — рецепт без лишних усилий

Домашние котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние котлеты получаются удивительно нежными, благодаря сливкам и простому кляру из яиц и муки. Они имеют аппетитную корочку, приятную текстуру и аромат пряностей, которые легко адаптировать к собственному вкусу. Идеальное решение для сытного ужина или обеда — готовятся быстро, а на вкус как в детстве.



Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

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фарш свиной — 600 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, молотый перец, сушеный чеснок — по вкусу;

сода — 0,5 ч. л.;

сливки 15% — 50 мл;

яйца — 2 шт.

Для кляра:

яйца — 2-3 шт.;

мука пшеничная — 5 ч. л.

Способ приготовления

К фаршу натереть лук, добавить соль, перец, сушеный чеснок и любимые специи.

Фарш и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вмешать соду, влить сливки, вбить яйца и тщательно вымесить массу руками до однородности. Для кляра взбить яйца с мукой.

Фарш и кляр. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать котлеты мокрыми руками, обкатать их в кляре.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить готовые котлеты на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать горячими.

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