Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Львів’яники — рецепт котлет у клярі зі сметанною ніжністю

Львів’яники — рецепт котлет у клярі зі сметанною ніжністю

Ua en ru
Дата публікації: 8 травня 2025 21:03
Соковиті котлети у клярі з фаршу зі сметанною ніжністю — рецепт без зайвих зусиль
Домашні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні котлети виходять напрочуд ніжними завдяки вершкам і простому кляру з яєць та борошна. Вони мають апетитну скоринку, приємну текстуру й аромат прянощів, які легко адаптувати до власного смаку. Ідеальне рішення для ситної вечері чи обіду — готуються швидко, а смакують як у дитинстві.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Реклама
Читайте також:
  • фарш свинячий — 600 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, мелений перець, сушений часник — на смак;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • вершки 15% — 50 мл;
  • яйця — 2 шт.

Для кляру:

  • яйця — 2–3 шт.;
  • борошно пшеничне — 5 ч. л.

Спосіб приготування

До фаршу натерти цибулю, додати сіль, перець, сушений часник та улюблені спеції. 

рецепт котлет у клярі з фаршу зі сметанною ніжністю
Фарш та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Вмішати соду, влити вершки, вбити яйця й ретельно вимісити масу руками до однорідності. Для кляру збити яйця з борошном. 

рецепт котлет у клярі з фаршу
Фарш та кляр. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети мокрими руками, обкатати їх у клярі.

простий рецепт котлет у клярі з фаршу
Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.

смачний рецепт котлет у клярі з фаршу
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти готові котлети на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

м'ясо рецепт Українська кухня котлети м'ясний фарш
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER