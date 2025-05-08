Соковиті котлети у клярі з фаршу зі сметанною ніжністю — рецепт без зайвих зусиль

Домашні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні котлети виходять напрочуд ніжними завдяки вершкам і простому кляру з яєць та борошна. Вони мають апетитну скоринку, приємну текстуру й аромат прянощів, які легко адаптувати до власного смаку. Ідеальне рішення для ситної вечері чи обіду — готуються швидко, а смакують як у дитинстві.



Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

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фарш свинячий — 600 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, мелений перець, сушений часник — на смак;

сода — 0,5 ч. л.;

вершки 15% — 50 мл;

яйця — 2 шт.

Для кляру:

яйця — 2–3 шт.;

борошно пшеничне — 5 ч. л.

Спосіб приготування

До фаршу натерти цибулю, додати сіль, перець, сушений часник та улюблені спеції.

Фарш та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Вмішати соду, влити вершки, вбити яйця й ретельно вимісити масу руками до однорідності. Для кляру збити яйця з борошном.

Фарш та кляр. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати котлети мокрими руками, обкатати їх у клярі.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з обох боків.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти готові котлети на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавати гарячими.

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