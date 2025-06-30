Рецепт простого ягодного пирога с кремом и лимонной ноткой — готовится без усилий, а вкус впечатляет

Летний рецепт "Ноль усилий, 100% результата" — золото, а не пирог
Этот летний пирог — настоящее пирожное без лишних хлопот. Мягкий, с легкой лимонной кислинкой, нежным творожным кремом и сезонными ягодами. Готовить его сплошное удовольствие, ведь тесто замешивается за считанные минуты, а результат гарантированно выглядит, как в кондитерской. Отличный вариант к чаю, на пикник или для домашних посиделок.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар — 150 г;
- цедра 1 лимона;
- яйца — 3 шт.;
- щепотка соли;
- сливочное масло (растопленное) — 120 г;
- сок половины лимона;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
- сливочный сыр — 150 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- ваниль — 2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- ягоды — 200 г.
Способ приготовления
Перетерть сахар с лимонной цедрой до ароматной смеси. Добавить яйца и соль, взбить миксером до пышной светлой массы.
Влить растопленное масло и лимонный сок, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Форму диаметром 26 см смазать маслом, вылить тесто, выложить сверху ягоды.
Для крема смешать сливочный сыр, сахар, ваниль, яйцо и сметану до гладкой массы. Выложить крем ложкой поверх теста, добавить еще несколько ягод.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать остывшим, по желанию посыпать сахарной пудрой.
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