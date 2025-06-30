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Главная Рецепты Летний рецепт "Ноль усилий, 100% результата" — золото, а не пирог

Летний рецепт "Ноль усилий, 100% результата" — золото, а не пирог

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 03:00
Рецепт простого ягодного пирога с кремом и лимонной ноткой — готовится без усилий, а вкус впечатляет
Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот летний пирог — настоящее пирожное без лишних хлопот. Мягкий, с легкой лимонной кислинкой, нежным творожным кремом и сезонными ягодами. Готовить его сплошное удовольствие, ведь тесто замешивается за считанные минуты, а результат гарантированно выглядит, как в кондитерской. Отличный вариант к чаю, на пикник или для домашних посиделок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сахар — 150 г;
  • цедра 1 лимона;
  • яйца — 3 шт.;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло (растопленное) — 120 г;
  • сок половины лимона;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

  • сливочный сыр — 150 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ваниль — 2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • ягоды — 200 г.

Способ приготовления

Перетерть сахар с лимонной цедрой до ароматной смеси. Добавить яйца и соль, взбить миксером до пышной светлой массы.

пиріг з ягодами та вершкоим кремом
Тесто и клубника. Фото: gospodynka.com.ua

Влить растопленное масло и лимонный сок, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Форму диаметром 26 см смазать маслом, вылить тесто, выложить сверху ягоды.

смачний пиріг з ягодами та вершкоим кремом
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сливочный сыр, сахар, ваниль, яйцо и сметану до гладкой массы. Выложить крем ложкой поверх теста, добавить еще несколько ягод.

пиріг з ягодами та вершкоим кремом замість торта
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать остывшим, по желанию посыпать сахарной пудрой.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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