Рецепт простого ягодного пирога с кремом и лимонной ноткой — готовится без усилий, а вкус впечатляет

Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Этот летний пирог — настоящее пирожное без лишних хлопот. Мягкий, с легкой лимонной кислинкой, нежным творожным кремом и сезонными ягодами. Готовить его сплошное удовольствие, ведь тесто замешивается за считанные минуты, а результат гарантированно выглядит, как в кондитерской. Отличный вариант к чаю, на пикник или для домашних посиделок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сахар — 150 г;

цедра 1 лимона;

яйца — 3 шт.;

щепотка соли;

сливочное масло (растопленное) — 120 г;

сок половины лимона;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

сливочный сыр — 150 г;

сахар — 2 ст. л.;

ваниль — 2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

ягоды — 200 г.

Способ приготовления

Перетерть сахар с лимонной цедрой до ароматной смеси. Добавить яйца и соль, взбить миксером до пышной светлой массы.

Тесто и клубника. Фото: gospodynka.com.ua

Влить растопленное масло и лимонный сок, перемешать венчиком. Просеять муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто. Форму диаметром 26 см смазать маслом, вылить тесто, выложить сверху ягоды.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сливочный сыр, сахар, ваниль, яйцо и сметану до гладкой массы. Выложить крем ложкой поверх теста, добавить еще несколько ягод.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать остывшим, по желанию посыпать сахарной пудрой.

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