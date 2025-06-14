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Главная Рецепты Ленивые пирожки из теста фило — понадобится зеленый лук и творог

Ленивые пирожки из теста фило — понадобится зеленый лук и творог

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Дата публикации 14 июня 2025 15:00
Ленивые пирожки из теста фило с творогом и зеленым луком — рецепт за 15 минут
Ленивые пирожки. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления

Эти пирожки готовятся без суеты с дрожжевым тестом. Всего несколько ингредиентов, сковородка и несколько минут — и на столе ароматная, хрустящая закуска с нежной сырной начинкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • тесто фило — 4 листа;
  • творог — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло или рафинированное масло — 100 г.

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом, солью и мелко нарезанным зеленым луком.

ліниві пиріжки з тіста філо
Творог и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый лист теста фило щедро смазать растопленным маслом, разрезать пополам. Выложить начинку и завернуть в форме конвертика.

смачні ліниві пиріжки з тіста філо
Тесто фило и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Края также смазать маслом, чтобы хорошо держали форму. Обжарить пирожки на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

прості ліниві пиріжки з тіста філо
Пирожки с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной, йогуртовым соусом или просто со стаканом кефира.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

рецепт творог тесто зеленый лук пирожки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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