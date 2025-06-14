Ленивые пирожки из теста фило с творогом и зеленым луком — рецепт за 15 минут

Ленивые пирожки из теста фило — понадобится зеленый лук и творог
Эти пирожки готовятся без суеты с дрожжевым тестом. Всего несколько ингредиентов, сковородка и несколько минут — и на столе ароматная, хрустящая закуска с нежной сырной начинкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- тесто фило — 4 листа;
- творог — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло или рафинированное масло — 100 г.
Способ приготовления
Смешать творог с яйцом, солью и мелко нарезанным зеленым луком.
Каждый лист теста фило щедро смазать растопленным маслом, разрезать пополам. Выложить начинку и завернуть в форме конвертика.
Края также смазать маслом, чтобы хорошо держали форму. Обжарить пирожки на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной, йогуртовым соусом или просто со стаканом кефира.
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