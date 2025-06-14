Ленивые пирожки из теста фило с творогом и зеленым луком — рецепт за 15 минут

Ленивые пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки готовятся без суеты с дрожжевым тестом. Всего несколько ингредиентов, сковородка и несколько минут — и на столе ароматная, хрустящая закуска с нежной сырной начинкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

тесто фило — 4 листа;

творог — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

соль — по вкусу;

сливочное масло или рафинированное масло — 100 г.

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом, солью и мелко нарезанным зеленым луком.

Творог и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый лист теста фило щедро смазать растопленным маслом, разрезать пополам. Выложить начинку и завернуть в форме конвертика.

Тесто фило и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Края также смазать маслом, чтобы хорошо держали форму. Обжарить пирожки на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Пирожки с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячими — идеально сочетаются со сметаной, йогуртовым соусом или просто со стаканом кефира.

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