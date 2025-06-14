Ліниві пиріжки з тіста філо з сиром і зеленою цибулею — рецепт за 15 хвилин

Ліниві пиріжки з тіста філо — знадобиться зелена цибуля та сир
Ці пиріжки готуються без метушні з дріжджовим тістом. Усього кілька інгредієнтів, сковорідка й кілька хвилин — і на столі ароматна, хрумка закуска з ніжною сирною начинкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- тісто філо — 4 листи;
- кисломолочний сир — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- зелена цибуля — на смак;
- сіль — на смак;
- вершкове масло або рафінована олія — 100 г.
Спосіб приготування
Змішати кисломолочний сир із яйцем, сіллю та дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Кожен лист тіста філо щедро змастити розтопленим маслом, розрізати навпіл. Викласти начинку та загорнути у формі конвертика.
Краї також змастити маслом, щоб добре тримали форму. Обсмажити пиріжки на сухій сковорідці по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавати гарячими — ідеально смакують зі сметаною, йогуртовим соусом або просто зі склянкою кефіру.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!