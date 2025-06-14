Ліниві пиріжки з тіста філо з сиром і зеленою цибулею — рецепт за 15 хвилин

Ліниві пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки готуються без метушні з дріжджовим тістом. Усього кілька інгредієнтів, сковорідка й кілька хвилин — і на столі ароматна, хрумка закуска з ніжною сирною начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

тісто філо — 4 листи;

кисломолочний сир — 400 г;

яйце — 1 шт.;

зелена цибуля — на смак;

сіль — на смак;

вершкове масло або рафінована олія — 100 г.

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир із яйцем, сіллю та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Сир та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен лист тіста філо щедро змастити розтопленим маслом, розрізати навпіл. Викласти начинку та загорнути у формі конвертика.

Тісто філо та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Краї також змастити маслом, щоб добре тримали форму. Обсмажити пиріжки на сухій сковорідці по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячими — ідеально смакують зі сметаною, йогуртовим соусом або просто зі склянкою кефіру.

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