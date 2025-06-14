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Головна Рецепти Ліниві пиріжки з тіста філо — знадобиться зелена цибуля та сир

Ліниві пиріжки з тіста філо — знадобиться зелена цибуля та сир

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 15:00
Ліниві пиріжки з тіста філо з сиром і зеленою цибулею — рецепт за 15 хвилин
Ліниві пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування

Ці пиріжки готуються без метушні з дріжджовим тістом. Усього кілька інгредієнтів, сковорідка й кілька хвилин — і на столі ароматна, хрумка закуска з ніжною сирною начинкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • тісто філо — 4 листи;
  • кисломолочний сир — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • зелена цибуля — на смак;
  • сіль — на смак;
  • вершкове масло або рафінована олія — 100 г.

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир із яйцем, сіллю та дрібно нарізаною зеленою цибулею.

ліниві пиріжки з тіста філо
Сир та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен лист тіста філо щедро змастити розтопленим маслом, розрізати навпіл. Викласти начинку та загорнути у формі конвертика.

смачні ліниві пиріжки з тіста філо
Тісто філо та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Краї також змастити маслом, щоб добре тримали форму. Обсмажити пиріжки на сухій сковорідці по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

прості ліниві пиріжки з тіста філо
Пиріжки з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячими — ідеально смакують зі сметаною, йогуртовим соусом або просто зі склянкою кефіру.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

рецепт кисломолочний сир тісто зелена цибуля пиріжки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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