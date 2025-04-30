Ленивые куриные котлеты за 15 минут — рецепт без использования мясорубки

Ленивые куриные котлеты за 15 мин — даже мясорубка не нужна
Если хочется домашних котлет, но нет времени возиться с мясорубкой — этот рецепт именно для вас. Ленивые куриные котлеты готовятся просто из нарезанного филе, без лишних хлопот, смешиваются в одной миске и обжариваются на сковороде. Идеальный вариант для быстрого ужина или обеда — сытно, вкусно и совсем не сложно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр — 70 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- зелень — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Добавить нарезанный сыр и помидоры, измельченную зелень, добавить яйцо, добавить сметану, муку и соль.
Перемешать массу до однородности. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
Выкладывать смесь ложкой, формируя небольшие котлеты.
Обжарить с одной стороны до румяной корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности.
Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет
Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.
Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.
Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.
Читайте Новини.LIVE!