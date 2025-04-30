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Ленивые куриные котлеты за 15 мин — даже мясорубка не нужна

30 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ленивые куриные котлеты за 15 минут — рецепт без использования мясорубки
Ленивые куриные котлеты из курицы. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если хочется домашних котлет, но нет времени возиться с мясорубкой — этот рецепт именно для вас. Ленивые куриные котлеты готовятся просто из нарезанного филе, без лишних хлопот, смешиваются в одной миске и обжариваются на сковороде. Идеальный вариант для быстрого ужина или обеда — сытно, вкусно и совсем не сложно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе мелкими кубиками. Добавить нарезанный сыр и помидоры, измельченную зелень, добавить яйцо, добавить сметану, муку и соль.

ліниві курячі котлети за 15 хв, навіть м'ясорубка не потрібна
Куриное филе и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать массу до однородности. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

ліниві курячі котлети за 15 хвилин, навіть м'ясорубка не потрібна
Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладывать смесь ложкой, формируя небольшие котлеты.

ліниві курячі котлети за 15 хвилин
Готовые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить с одной стороны до румяной корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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