Ліниві курячі котлети за 15 хвилин — рецепт без використання м'ясорубки

Ліниві курячі котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашніх котлет, але немає часу возитися з м’ясорубкою — цей рецепт саме для вас. Ліниві курячі котлети готуються просто з нарізаного філе, без зайвих клопотів, змішуються в одній мисці й обсмажуються на сковороді. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду — ситно, смачно й зовсім не складно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

твердий сир — 70 г;

яйце — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

зелень — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Додати нарізаний сир і помідори, подрібнену зелень, додати яйце, сметану, борошно та сіль.

Куряче філе та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати масу до однорідності. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати суміш ложкою, формуючи невеликі котлети.

Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити з одного боку до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою і довести до готовності.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.