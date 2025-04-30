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Ліниві курячі котлети за 15 хв. — навіть м'ясорубка не потрібна

30 квітня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ліниві курячі котлети за 15 хвилин — рецепт без використання м'ясорубки
Ліниві курячі котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо хочеться домашніх котлет, але немає часу возитися з м’ясорубкою — цей рецепт саме для вас. Ліниві курячі котлети готуються просто з нарізаного філе, без зайвих клопотів, змішуються в одній мисці й обсмажуються на сковороді. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду — ситно, смачно й зовсім не складно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • твердий сир — 70 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • зелень — за смаком;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Додати нарізаний сир і помідори, подрібнену зелень, додати яйце, сметану, борошно та сіль.

ліниві курячі котлети за 15 хв, навіть м'ясорубка не потрібна
Куряче філе та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати масу до однорідності. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

ліниві курячі котлети за 15 хвилин, навіть м'ясорубка не потрібна
Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Викладати суміш ложкою, формуючи невеликі котлети.

ліниві курячі котлети за 15 хвилин
Готові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити з одного боку до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою і довести до готовності.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:00 Індія та Пакистан на межі війни — що це означає для України

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