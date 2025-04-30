Ліниві курячі котлети за 15 хвилин — рецепт без використання м'ясорубки

Ліниві курячі котлети за 15 хв. — навіть м'ясорубка не потрібна
Якщо хочеться домашніх котлет, але немає часу возитися з м’ясорубкою — цей рецепт саме для вас. Ліниві курячі котлети готуються просто з нарізаного філе, без зайвих клопотів, змішуються в одній мисці й обсмажуються на сковороді. Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду — ситно, смачно й зовсім не складно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- твердий сир — 70 г;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- зелень — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе дрібними кубиками. Додати нарізаний сир і помідори, подрібнену зелень, додати яйце, сметану, борошно та сіль.
Перемішати масу до однорідності. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.
Викладати суміш ложкою, формуючи невеликі котлети.
Обсмажити з одного боку до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою і довести до готовності.
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