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Легкое блюдо из фарша и кефира — вкуснее котлет

25 апреля 2025 00:00
Мария Коваленко - Редактор
Мясная запеканка с фаршем и кефиром — рецепт
Фарш и кефир. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Коваленко - Редактор

Когда нет времени на приготовление ужина, под рукой всегда есть этот вкусный рецепт запеканки из фарша и кефира. Готовится очень быстро, а на вкус невероятно и полезнее обычных котлет на сковороде.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • филейный фарш — 600 г;
  • кефир — 250 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • перец — 1 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать фарш, кефир, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. В чаше блендера перебить лук и перец до состояния пюре и добавить к фаршу.

М'ясна запіканка з фаршем та кефіром - простий рецепт
Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Желтки добавить в фарш, а белки взбить до пышных пиков.

Белки осторожно ввести в фарш, после чего постепенно вести муку и перемешать до однородности.

М'ясна запіканка на вечерю з фаршем - як готувати
Запеканка перед выпеканием. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом, влить массу и равномерно распределить. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Запіканка з фаршу з кефіром - рецепт
Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Ранее мы делились рецептом мясного диетического рулета, который подойдет для праздничного стола.

Кроме того, попробуйте сочные и нежные котлеты "по-одесски" из любого фарша.

А также приготовьте бюджетный и легкий ужин за 20 минут без мяса и сыра.

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