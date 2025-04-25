Мясная запеканка с фаршем и кефиром — рецепт

Фарш и кефир. Фото: smachnenke.com.ua

Когда нет времени на приготовление ужина, под рукой всегда есть этот вкусный рецепт запеканки из фарша и кефира. Готовится очень быстро, а на вкус невероятно и полезнее обычных котлет на сковороде.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

филейный фарш — 600 г;

кефир — 250 мл;

лук — 1 шт.;

перец — 1 шт.;

яйца — 5 шт.;

мука — 4 ст. л.;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать фарш, кефир, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. В чаше блендера перебить лук и перец до состояния пюре и добавить к фаршу.

Приготовление фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца разделить на белки и желтки. Желтки добавить в фарш, а белки взбить до пышных пиков.

Белки осторожно ввести в фарш, после чего постепенно вести муку и перемешать до однородности.

Запеканка перед выпеканием. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом, влить массу и равномерно распределить. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

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