Мясная запеканка с фаршем и кефиром — рецепт

Легкое блюдо из фарша и кефира — вкуснее котлет
Когда нет времени на приготовление ужина, под рукой всегда есть этот вкусный рецепт запеканки из фарша и кефира. Готовится очень быстро, а на вкус невероятно и полезнее обычных котлет на сковороде.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филейный фарш — 600 г;
- кефир — 250 мл;
- лук — 1 шт.;
- перец — 1 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
В миске смешать фарш, кефир, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. В чаше блендера перебить лук и перец до состояния пюре и добавить к фаршу.
Яйца разделить на белки и желтки. Желтки добавить в фарш, а белки взбить до пышных пиков.
Белки осторожно ввести в фарш, после чего постепенно вести муку и перемешать до однородности.
Противень застелить пергаментом, влить массу и равномерно распределить. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.
Ранее мы делились рецептом мясного диетического рулета, который подойдет для праздничного стола.
Кроме того, попробуйте сочные и нежные котлеты "по-одесски" из любого фарша.
А также приготовьте бюджетный и легкий ужин за 20 минут без мяса и сыра.
Читайте Новини.LIVE!