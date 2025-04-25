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Легка страва з фаршу та кефіру — смачніше за котлети

25 квітня 2025 00:00
Марія Коваленко - Редактор
М'ясна запіканка з фаршем і кефіром — рецепт
Фарш і кефір. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Коваленко - Редактор

Коли немає часу на приготування вечері, під рукою завжди є цей смачний рецепт запіканки з фаршу та кефіру. Готується дуже швидко, а смакує неймовірно і корисніше за звичайні котлети на пательні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • філейний фарш — 600 г;
  • кефір — 250 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • перець — 1 шт.;
  • яйця — 5 шт.;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

У мисці змішати фарш, кефір, сіль та перець за смаком, ретельно перемішати. У чаші блендера перебити цибулю та перець до стану пюре та додати до фаршу.

М'ясна запіканка з фаршем та кефіром - простий рецепт
Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки додати до фаршу, а білки збити до пишних піків.

Білки обережно ввести у фарш, після чого поступово вести борошно та перемішати до однорідності.

М'ясна запіканка на вечерю з фаршем - як готувати
Запіканка перед випіканням. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, влити масу та рівномірно розподілити. Випікати у духовці при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.

Запіканка з фаршу з кефіром - рецепт
Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше ми ділилися рецептом м'ясного дієтичного рулета, який пасуватиме для святкового столу.

Окрім того, спробуйте соковиті та ніжні котлети "по-одеськи" з будь-якого фаршу.

А також приготуйте бюджетну та легку вечерю за 20 хвилин без м'яса та сиру.

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