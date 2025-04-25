М'ясна запіканка з фаршем і кефіром — рецепт

Легка страва з фаршу та кефіру — смачніше за котлети
Коли немає часу на приготування вечері, під рукою завжди є цей смачний рецепт запіканки з фаршу та кефіру. Готується дуже швидко, а смакує неймовірно і корисніше за звичайні котлети на пательні.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філейний фарш — 600 г;
- кефір — 250 мл;
- цибуля — 1 шт.;
- перець — 1 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- борошно — 4 ст. л.;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
У мисці змішати фарш, кефір, сіль та перець за смаком, ретельно перемішати. У чаші блендера перебити цибулю та перець до стану пюре та додати до фаршу.
Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки додати до фаршу, а білки збити до пишних піків.
Білки обережно ввести у фарш, після чого поступово вести борошно та перемішати до однорідності.
Деко застелити пергаментом, влити масу та рівномірно розподілити. Випікати у духовці при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.
Раніше ми ділилися рецептом м'ясного дієтичного рулета, який пасуватиме для святкового столу.
Окрім того, спробуйте соковиті та ніжні котлети "по-одеськи" з будь-якого фаршу.
А також приготуйте бюджетну та легку вечерю за 20 хвилин без м'яса та сиру.
Читайте Новини.LIVE!