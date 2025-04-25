М'ясна запіканка з фаршем і кефіром — рецепт

Фарш і кефір. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає часу на приготування вечері, під рукою завжди є цей смачний рецепт запіканки з фаршу та кефіру. Готується дуже швидко, а смакує неймовірно і корисніше за звичайні котлети на пательні.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філейний фарш — 600 г;

кефір — 250 мл;

цибуля — 1 шт.;

перець — 1 шт.;

яйця — 5 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

У мисці змішати фарш, кефір, сіль та перець за смаком, ретельно перемішати. У чаші блендера перебити цибулю та перець до стану пюре та додати до фаршу.

Приготування фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця розділити на білки та жовтки. Жовтки додати до фаршу, а білки збити до пишних піків.

Білки обережно ввести у фарш, після чого поступово вести борошно та перемішати до однорідності.

Запіканка перед випіканням. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, влити масу та рівномірно розподілити. Випікати у духовці при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

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