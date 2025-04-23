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Дієтичний м'ясний рулет у духовці — для здорового харчування

23 квітня 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Дієтичний м'ясний рулет у духовці — рецепт для здорового харчування
Курячий фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей м’ясний рулет з ніжним сирним коржем — ідеальний варіант для здорового харчування. Без борошна та зайвого жиру, він легко готується в духовці й чудово підходить як для ситної вечері, так і для перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • яйця — 5 шт.;
  • манка — 1 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • сир — 360 г;
  • сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль;
  • перець;
  • зелень.

Спосіб приготування

Приготувати тісто: у глибокій мисці змішати яйця, сметану, сир, манку та сіль. Збити масу до однорідності.

дієтичний м'ясний рулет у духовці для здорового харчування
Яйця та сметана. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити і сформувати корж. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.

м'ясний рулет у духовці для здорового харчування
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Поки корж запікається, приготувати начинку: на сковороді обсмажити фарш з дрібно нарізаною цибулею до напівготовності. Посолити, поперчити, додати подрібнену зелень і перемішати.

рулет у духовці для здорового харчування
Корж та фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Дістати корж з духовки, дати трохи охолонути. Потім рівномірно нанести начинку на корж і обережно згорнути в рулет.

смачний рулет у духовці для здорового харчування
Рулет у пергаменті. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Загорнути рулет у пергамент, викласти на деко й запікати при 180 °C ще 30 хвилин.

домашній рулет у духовці для здорового харчування
Готовий рулет. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Після запікання дати рулету трохи охолонути, нарізати порційно та подавати до столу. 

Також пропонуємо спробувати ліниві деруни, які легко приготувати без терки.

Окрім того, пропонуємо рецепт котлет по-французьки від свекрухи.

дієта Вечеря рецепти м'ясний фарш рулет
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21:51 Жінка обороняла від ТЦК — як покарав суд на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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