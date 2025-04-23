Дієтичний м'ясний рулет у духовці — рецепт для здорового харчування

Курячий фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Цей м’ясний рулет з ніжним сирним коржем — ідеальний варіант для здорового харчування. Без борошна та зайвого жиру, він легко готується в духовці й чудово підходить як для ситної вечері, так і для перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

манка — 1 ст. л.;

сметана — 100 г;

сир — 360 г;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль;

перець;

зелень.

Спосіб приготування

Приготувати тісто: у глибокій мисці змішати яйця, сметану, сир, манку та сіль. Збити масу до однорідності.

Яйця та сметана. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити і сформувати корж. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Поки корж запікається, приготувати начинку: на сковороді обсмажити фарш з дрібно нарізаною цибулею до напівготовності. Посолити, поперчити, додати подрібнену зелень і перемішати.

Корж та фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Дістати корж з духовки, дати трохи охолонути. Потім рівномірно нанести начинку на корж і обережно згорнути в рулет.

Рулет у пергаменті. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Загорнути рулет у пергамент, викласти на деко й запікати при 180 °C ще 30 хвилин.

Готовий рулет. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Після запікання дати рулету трохи охолонути, нарізати порційно та подавати до столу.

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