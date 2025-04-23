Дієтичний м'ясний рулет у духовці — рецепт для здорового харчування

Дієтичний м'ясний рулет у духовці — для здорового харчування
Цей м’ясний рулет з ніжним сирним коржем — ідеальний варіант для здорового харчування. Без борошна та зайвого жиру, він легко готується в духовці й чудово підходить як для ситної вечері, так і для перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- манка — 1 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- сир — 360 г;
- сіль — ½ ч. л.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль;
- перець;
- зелень.
Спосіб приготування
Приготувати тісто: у глибокій мисці змішати яйця, сметану, сир, манку та сіль. Збити масу до однорідності.
Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити і сформувати корж. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 15 хвилин.
Поки корж запікається, приготувати начинку: на сковороді обсмажити фарш з дрібно нарізаною цибулею до напівготовності. Посолити, поперчити, додати подрібнену зелень і перемішати.
Дістати корж з духовки, дати трохи охолонути. Потім рівномірно нанести начинку на корж і обережно згорнути в рулет.
Загорнути рулет у пергамент, викласти на деко й запікати при 180 °C ще 30 хвилин.
Після запікання дати рулету трохи охолонути, нарізати порційно та подавати до столу.
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