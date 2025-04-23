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Диетический мясной рулет в духовке — для здорового питания

23 апреля 2025 21:03
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Диетический мясной рулет в духовке — рецепт для здорового питания
Куриный фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот мясной рулет с нежным сырным коржом — идеальный вариант для здорового питания. Без муки и лишнего жира, он легко готовится в духовке и отлично подходит как для сытного ужина, так и для перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • манка — 1 ст. л.;
  • сметана — 100 г;
  • творог — 360 г;
  • соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • зелень.

Способ приготовления

Приготовить тесто: в глубокой миске смешать яйца, сметану, творог, манку и соль. Взбить массу до однородности.

дієтичний м'ясний рулет у духовці для здорового харчування
Яйца и сметана. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить и сформировать корж. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.

м'ясний рулет у духовці для здорового харчування
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Пока корж запекается, приготовить начинку: на сковороде обжарить фарш с мелко нарезанным луком до полуготовности. Посолить, поперчить, добавить измельченную зелень и перемешать.

рулет у духовці для здорового харчування
Корж и фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Достать корж из духовки, дать немного остыть. Затем равномерно нанести начинку на корж и осторожно свернуть в рулет.

смачний рулет у духовці для здорового харчування
Рулет в пергаменте. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Завернуть рулет в пергамент, выложить на противень и запекать при 180 °C еще 30 минут.

домашній рулет у духовці для здорового харчування
Готовый рулет. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

После запекания дать рулету немного остыть, нарезать порционно и подавать к столу.

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21:39 Лучше понимаем РФ — Рубио пугает Украину жесткими условиями мира

21:29 Переговоры в Лондоне — Сибига сообщил об итогах

21:15 Подростки издевались над жертвами Холокоста в Харькове — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:09 Какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время

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