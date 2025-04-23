Диетический мясной рулет в духовке — рецепт для здорового питания

Куриный фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Этот мясной рулет с нежным сырным коржом — идеальный вариант для здорового питания. Без муки и лишнего жира, он легко готовится в духовке и отлично подходит как для сытного ужина, так и для перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

манка — 1 ст. л.;

сметана — 100 г;

творог — 360 г;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

соль;

перец;

зелень.

Способ приготовления

Приготовить тесто: в глубокой миске смешать яйца, сметану, творог, манку и соль. Взбить массу до однородности.

Яйца и сметана. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить и сформировать корж. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Пока корж запекается, приготовить начинку: на сковороде обжарить фарш с мелко нарезанным луком до полуготовности. Посолить, поперчить, добавить измельченную зелень и перемешать.

Корж и фарш. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Достать корж из духовки, дать немного остыть. Затем равномерно нанести начинку на корж и осторожно свернуть в рулет.

Рулет в пергаменте. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

Завернуть рулет в пергамент, выложить на противень и запекать при 180 °C еще 30 минут.

Готовый рулет. Фото: скриншот YouTube @lilija-tsvit

После запекания дать рулету немного остыть, нарезать порционно и подавать к столу.

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