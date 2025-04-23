Диетический мясной рулет в духовке — рецепт для здорового питания

Диетический мясной рулет в духовке — для здорового питания
Этот мясной рулет с нежным сырным коржом — идеальный вариант для здорового питания. Без муки и лишнего жира, он легко готовится в духовке и отлично подходит как для сытного ужина, так и для перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- манка — 1 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- творог — 360 г;
- соль — ½ ч. л.
Для начинки:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- соль;
- перец;
- зелень.
Способ приготовления
Приготовить тесто: в глубокой миске смешать яйца, сметану, творог, манку и соль. Взбить массу до однородности.
Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом, равномерно распределить и сформировать корж. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.
Пока корж запекается, приготовить начинку: на сковороде обжарить фарш с мелко нарезанным луком до полуготовности. Посолить, поперчить, добавить измельченную зелень и перемешать.
Достать корж из духовки, дать немного остыть. Затем равномерно нанести начинку на корж и осторожно свернуть в рулет.
Завернуть рулет в пергамент, выложить на противень и запекать при 180 °C еще 30 минут.
После запекания дать рулету немного остыть, нарезать порционно и подавать к столу.
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