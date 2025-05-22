Ленивые куриные котлеты по-киевски в духовке — рецепт, который стоит попробовать

Ленивые куриные котлеты по-киевски в духовке — стоит попробовать
Эти котлеты готовятся быстрее, чем классические по-киевски, но на вкус не менее аппетитно. Хрустящий сыр сверху, ароматное масло внутри — блюдо, которое точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- яйцо — 1 шт.;
- крахмал — 1 ст. л. без горки;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- твердый сыр — 90 г;
- зелень — небольшой пучок (петрушка, укроп);
- сливочное масло — 35 г (холодное).
Способ приготовления
Измельчить куриное филе в блендере или пропустить через мясорубку.
Добавить яйцо, крахмал, соль, перец и измельченный чеснок. Перемешать до однородности.
Натереть сыр на терке, зелень мелко порезать. Из фарша сформировать лепешку (смочить руки водой, если фарш липнет).
В центр положить кусочек холодного масла и немного зелени, слепить котлету.
Выложить котлеты в форму, посыпать сыром и запекать в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут, не пересушивая филе.
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