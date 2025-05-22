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Ленивые куриные котлеты по-киевски в духовке — стоит попробовать

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Дата публикации 22 мая 2025 21:03
Ленивые куриные котлеты по-киевски в духовке — рецепт, который стоит попробовать
Котлеты по-киевски. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти котлеты готовятся быстрее, чем классические по-киевски, но на вкус не менее аппетитно. Хрустящий сыр сверху, ароматное масло внутри — блюдо, которое точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 600 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • крахмал — 1 ст. л. без горки;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • твердый сыр — 90 г;
  • зелень — небольшой пучок (петрушка, укроп);
  • сливочное масло — 35 г (холодное).

Способ приготовления

Измельчить куриное филе в блендере или пропустить через мясорубку.

ледачі курячі котлети по-київськи у духовці
Куриное филе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, крахмал, соль, перец и измельченный чеснок. Перемешать до однородности.

рецепт ледачих курячих котлет по-київськи у духовці
Фарш и масло. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на терке, зелень мелко порезать. Из фарша сформировать лепешку (смочить руки водой, если фарш липнет).

простий рецепт ледачих курячих котлет по-київськи у духовці
Приготовление котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В центр положить кусочек холодного масла и немного зелени, слепить котлету.

рецепт курячих котлет по-київськи у духовці
Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить котлеты в форму, посыпать сыром и запекать в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут, не пересушивая филе.

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Ужин рецепт курица мясной фарш котлета по-киевски
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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