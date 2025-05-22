Ленивые куриные котлеты по-киевски в духовке — рецепт, который стоит попробовать

Котлеты по-киевски. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти котлеты готовятся быстрее, чем классические по-киевски, но на вкус не менее аппетитно. Хрустящий сыр сверху, ароматное масло внутри — блюдо, которое точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

крахмал — 1 ст. л. без горки;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

твердый сыр — 90 г;

зелень — небольшой пучок (петрушка, укроп);

сливочное масло — 35 г (холодное).

Способ приготовления

Измельчить куриное филе в блендере или пропустить через мясорубку.

Куриное филе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, крахмал, соль, перец и измельченный чеснок. Перемешать до однородности.

Фарш и масло. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на терке, зелень мелко порезать. Из фарша сформировать лепешку (смочить руки водой, если фарш липнет).

Приготовление котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В центр положить кусочек холодного масла и немного зелени, слепить котлету.

Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить котлеты в форму, посыпать сыром и запекать в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут, не пересушивая филе.

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