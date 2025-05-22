Ліниві курячі котлети по-київськи у духовці — рецепт, який варто спробувати

Ліниві курячі котлети по-київськи у духовці — варто спробувати
Ці котлети готуються швидше, ніж класичні по-київськи, але смакують не менш апетитно. Хрусткий сир зверху, ароматне масло всередині — страва, яка точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- крохмаль — 1 ст. л. без гірки;
- сіль, чорний мелений перець — на смак;
- часник — 1 зубчик;
- твердий сир — 90 г;
- зелень — невеликий пучок (петрушка, кріп);
- вершкове масло — 35 г (холодне).
Спосіб приготування
Подрібнити куряче філе у блендері або пропустити через м’ясорубку.
Додати яйце, крохмаль, сіль, перець і подрібнений часник. Перемішати до однорідності.
Натерти сир на тертці, зелень дрібно порізати. З фаршу сформувати коржик (змочити руки водою, якщо фарш липне).
У центр покласти шматочок холодного масла й трішки зелені, зліпити котлету.
Викласти котлети у форму, посипати сиром і запікати в розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин, не пересушуючи філе.
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