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Ліниві курячі котлети по-київськи у духовці — варто спробувати

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Дата публікації: 22 травня 2025 21:03
Ліниві курячі котлети по-київськи у духовці — рецепт, який варто спробувати
Котлети по-київськи. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці котлети готуються швидше, ніж класичні по-київськи, але смакують не менш апетитно. Хрусткий сир зверху, ароматне масло всередині — страва, яка точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 600 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • крохмаль — 1 ст. л. без гірки;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак;
  • часник — 1 зубчик;
  • твердий сир — 90 г;
  • зелень — невеликий пучок (петрушка, кріп);
  • вершкове масло — 35 г (холодне).

Спосіб приготування

Подрібнити куряче філе у блендері або пропустити через м’ясорубку.

ледачі курячі котлети по-київськи у духовці
Куряче філе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, крохмаль, сіль, перець і подрібнений часник. Перемішати до однорідності.

рецепт ледачих курячих котлет по-київськи у духовці
Фарш та масло. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці, зелень дрібно порізати. З фаршу сформувати коржик (змочити руки водою, якщо фарш липне).

простий рецепт ледачих курячих котлет по-київськи у духовці
Приготування котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У центр покласти шматочок холодного масла й трішки зелені, зліпити котлету.

рецепт курячих котлет по-київськи у духовці
Готова страва. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти котлети у форму, посипати сиром і запікати в розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин, не пересушуючи філе.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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