Ліниві курячі котлети по-київськи у духовці — рецепт, який варто спробувати

Котлети по-київськи. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці котлети готуються швидше, ніж класичні по-київськи, але смакують не менш апетитно. Хрусткий сир зверху, ароматне масло всередині — страва, яка точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 600 г;

яйце — 1 шт.;

крохмаль — 1 ст. л. без гірки;

сіль, чорний мелений перець — на смак;

часник — 1 зубчик;

твердий сир — 90 г;

зелень — невеликий пучок (петрушка, кріп);

вершкове масло — 35 г (холодне).

Спосіб приготування

Подрібнити куряче філе у блендері або пропустити через м’ясорубку.

Куряче філе. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, крохмаль, сіль, перець і подрібнений часник. Перемішати до однорідності.

Фарш та масло. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на тертці, зелень дрібно порізати. З фаршу сформувати коржик (змочити руки водою, якщо фарш липне).

Приготування котлет. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У центр покласти шматочок холодного масла й трішки зелені, зліпити котлету.

Готова страва. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти котлети у форму, посипати сиром і запікати в розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин, не пересушуючи філе.

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