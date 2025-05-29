Куриный рулет с начинкой из яйца, сыра и зелени — вкусная альтернатива котлетам

Куриный рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот рулет из куриного фарша с начинкой из яиц, плавленого сыра и зелени — отличная идея для сытного ужина или обеда. Готовится без лишних хлопот, запекается в духовке, а результат превосходит любые ожидания: сочный, ароматный и аппетитный рулет, который легко заменит традиционные котлеты. Идеально подходит как горячим, так и охлажденным.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе или бедра — 750 г;

лук — 1 шт. (примерно 130 г);

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки:

плавленый сырок — 130 г;

сливочное масло — 25 г;

яйца вареные — 2 шт.;

чеснок — 1 зуб;

петрушка или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу.

Для посыпки:

твердый сыр — 20 г.

Способ приготовления

Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку. Добавить панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешать фарш и тщательно его отбить — не менее 15 раз. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.

Зелень и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки натереть на мелкой терке вареные яйца, подмороженный плавленый сырок, сливочное масло и чеснок.

Фарш и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Измельчить зелень, добавить к массе, посолить и тщательно перемешать. Сформировать из начинки длинную тонкую колбаску.

Приготовление рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На пищевую пленку выложить фарш, разровнять в форме прямоугольника. Положить начинку по центру и завернуть в рулет, плотно фиксируя пленкой.

Куриный рулет из курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить рулет на противень, снять пленку, посыпать натертым твердым сыром.

Готовый рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Запекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

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