Курячий рулет з начинкою з яйця, сиру та зелені — смачна альтернатива котлетам

Курячий рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей рулет із курячого фаршу з начинкою з яєць, плавленого сиру та зелені — чудова ідея для ситної вечері або обіду. Готується без зайвого клопоту, запікається в духовці, а результат перевершує будь-які очікування: соковитий, ароматний і апетитний рулет, який легко замінить традиційні котлети. Ідеально смакує як гарячим, так і охолодженим.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе або стегна — 750 г;

цибуля — 1 шт. (приблизно 130 г);

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — на смак.

Для начинки:

плавлений сирок — 130 г;

вершкове масло — 25 г;

яйця варені — 2 шт.;

часник — 1 зуб.;

петрушка або кріп — невеликий пучок;

сіль — на смак.

Для посипання:

твердий сир — 20 г.

Спосіб приготування

Пропустити куряче м’ясо та цибулю через м’ясорубку. Додати панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре перемішати фарш і ретельно його відбити — не менше 15 разів. Поставити в холодильник, поки готується начинка.

Зелень та часник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для начинки натерти на дрібній тертці варені яйця, підморожений плавлений сирок, вершкове масло й часник.

Фарш та спеції. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити зелень, додати до маси, посолити і ретельно перемішати. Сформувати з начинки довгу тонку ковбаску.

Приготування рулета. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На харчову плівку викласти фарш, розрівняти у формі прямокутника. Покласти начинку по центру та загорнути в рулет, щільно фіксуючи плівкою.

Курячий рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти рулет на деко, зняти плівку, посипати натертим твердим сиром.

Готовий рулет. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

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