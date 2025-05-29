Курячий рулет з начинкою з яйця, сиру та зелені — смачна альтернатива котлетам

Курячий рулет замість котлет — дуже смачний і простий рецепт
Цей рулет із курячого фаршу з начинкою з яєць, плавленого сиру та зелені — чудова ідея для ситної вечері або обіду. Готується без зайвого клопоту, запікається в духовці, а результат перевершує будь-які очікування: соковитий, ароматний і апетитний рулет, який легко замінить традиційні котлети. Ідеально смакує як гарячим, так і охолодженим.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе або стегна — 750 г;
- цибуля — 1 шт. (приблизно 130 г);
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — на смак.
Для начинки:
- плавлений сирок — 130 г;
- вершкове масло — 25 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- петрушка або кріп — невеликий пучок;
- сіль — на смак.
Для посипання:
- твердий сир — 20 г.
Спосіб приготування
Пропустити куряче м’ясо та цибулю через м’ясорубку. Додати панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре перемішати фарш і ретельно його відбити — не менше 15 разів. Поставити в холодильник, поки готується начинка.
Для начинки натерти на дрібній тертці варені яйця, підморожений плавлений сирок, вершкове масло й часник.
Подрібнити зелень, додати до маси, посолити і ретельно перемішати. Сформувати з начинки довгу тонку ковбаску.
На харчову плівку викласти фарш, розрівняти у формі прямокутника. Покласти начинку по центру та загорнути в рулет, щільно фіксуючи плівкою.
Викласти рулет на деко, зняти плівку, посипати натертим твердим сиром.
Запікати в розігрітій до 200 °C духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
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