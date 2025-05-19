Куриные котлеты без мясорубки с сыром и укропом — готовятся просто и всегда вкусные

Куриные котлеты без мясорубки — удачное сочетание продуктов
Эти сочные куриные котлеты без мясорубки готовятся очень просто, но на вкус невероятно нежно. А соус с чесноком, горчицей и укропом прекрасно дополняет их, делая блюдо еще более ароматным.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт. (примерно 600 г);
- яйцо — 1 шт.;
- мука или крахмал — 1 ст. л.;
- твердый сыр — 70 г;
- укроп — 1 ст. л.;
- майонез или сметана — 1 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для соуса:
- майонез или сметана — 50 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- укроп — 1 ст. л;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать очень мелкими кубиками. Укроп измельчить, сыр натереть на терке. В миске смешать курицу, яйцо, муку или крахмал, майонез (или сметану), укроп, сыр, соль и перец.
Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 30-60 минут (можно жарить сразу, если спешите).
Пока масса настаивается, приготовить соус: смешать измельченный чеснок, укроп, лимонный сок, горчицу, майонез (или сметану), соль, перец и щепотку сахара. Оставить настаиваться.
На хорошо разогретой сковороде жарить котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать с ароматным соусом.
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