Куриные котлеты без мясорубки с сыром и укропом — готовятся просто и всегда вкусные

Куриные котлеты из курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти сочные куриные котлеты без мясорубки готовятся очень просто, но на вкус невероятно нежно. А соус с чесноком, горчицей и укропом прекрасно дополняет их, делая блюдо еще более ароматным.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт. (примерно 600 г);

яйцо — 1 шт.;

мука или крахмал — 1 ст. л.;

твердый сыр — 70 г;

укроп — 1 ст. л.;

майонез или сметана — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Для соуса:

майонез или сметана — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

сок лимона — 1 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

укроп — 1 ст. л;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать очень мелкими кубиками. Укроп измельчить, сыр натереть на терке. В миске смешать курицу, яйцо, муку или крахмал, майонез (или сметану), укроп, сыр, соль и перец.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 30-60 минут (можно жарить сразу, если спешите).

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пока масса настаивается, приготовить соус: смешать измельченный чеснок, укроп, лимонный сок, горчицу, майонез (или сметану), соль, перец и щепотку сахара. Оставить настаиваться.

Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На хорошо разогретой сковороде жарить котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать с ароматным соусом.

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