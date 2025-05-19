Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Куриные котлеты без мясорубки — удачное сочетание продуктов

Куриные котлеты без мясорубки — удачное сочетание продуктов

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 21:03
Куриные котлеты без мясорубки с сыром и укропом — готовятся просто и всегда вкусные
Куриные котлеты из курицы. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти сочные куриные котлеты без мясорубки готовятся очень просто, но на вкус невероятно нежно. А соус с чесноком, горчицей и укропом прекрасно дополняет их, делая блюдо еще более ароматным.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт. (примерно 600 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука или крахмал — 1 ст. л.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • укроп — 1 ст. л.;
  • майонез или сметана — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для соуса:

  • майонез или сметана — 50 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • укроп — 1 ст. л;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать очень мелкими кубиками. Укроп измельчить, сыр натереть на терке. В миске смешать курицу, яйцо, муку или крахмал, майонез (или сметану), укроп, сыр, соль и перец.

рецепт рублених котлет з курячого філе
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать и оставить в холодильнике на 30-60 минут (можно жарить сразу, если спешите).

простий рецепт рублених котлет з курячого філе
Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Пока масса настаивается, приготовить соус: смешать измельченный чеснок, укроп, лимонный сок, горчицу, майонез (или сметану), соль, перец и щепотку сахара. Оставить настаиваться.

швидкий рецепт рублених котлет з курячого філе
Жареные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На хорошо разогретой сковороде жарить котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать с ароматным соусом.

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.

Ужин рецепт курица котлеты мясной фарш
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /