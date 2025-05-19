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Курячі котлети без м'ясорубки — вдале поєднання продуктів

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Дата публікації: 19 травня 2025 21:03
Курячі котлети без м’ясорубки з сиром і кропом — готуються просто і завжди смачні
Курячі котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці соковиті курячі котлети без м’ясорубки готуються дуже просто, але смакують неймовірно ніжно. А соус з часником, гірчицею та кропом чудово доповнює їх, роблячи страву ще ароматнішою.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт. (приблизно 600 г);
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно або крохмаль — 1 ст. л.;
  • твердий сир — 70 г;
  • кріп — 1 ст. л.;
  • майонез або сметана — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Для соусу:

  • майонез або сметана — 50 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • сік лимона — 1 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • кріп — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати дуже дрібними кубиками. Кріп подрібнити, сир натерти на тертці. У мисці змішати курку, яйце, борошно або крохмаль, майонез (або сметану), кріп, сир, сіль та перець.

рецепт рублених котлет з курячого філе
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добре перемішати та залишити в холодильнику на 30–60 хвилин (можна смажити одразу, якщо поспішайте).

простий рецепт рублених котлет з курячого філе
Приготування фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поки маса настоюється, приготувати соус: змішати подрібнений часник, кріп, лимонний сік, гірчицю, майонез (або сметану), сіль, перець і дрібку цукру. Залишити настоюватися.

швидкий рецепт рублених котлет з курячого філе
Смажені котлети. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На добре розігрітій сковороді смажити котлети по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати з ароматним соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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