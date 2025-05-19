Курячі котлети без м’ясорубки з сиром і кропом — готуються просто і завжди смачні

Курячі котлети без м'ясорубки — вдале поєднання продуктів
Ці соковиті курячі котлети без м’ясорубки готуються дуже просто, але смакують неймовірно ніжно. А соус з часником, гірчицею та кропом чудово доповнює їх, роблячи страву ще ароматнішою.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт. (приблизно 600 г);
- яйце — 1 шт.;
- борошно або крохмаль — 1 ст. л.;
- твердий сир — 70 г;
- кріп — 1 ст. л.;
- майонез або сметана — 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Для соусу:
- майонез або сметана — 50 г;
- часник — 1 зубчик;
- сік лимона — 1 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- кріп — 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати дуже дрібними кубиками. Кріп подрібнити, сир натерти на тертці. У мисці змішати курку, яйце, борошно або крохмаль, майонез (або сметану), кріп, сир, сіль та перець.
Добре перемішати та залишити в холодильнику на 30–60 хвилин (можна смажити одразу, якщо поспішайте).
Поки маса настоюється, приготувати соус: змішати подрібнений часник, кріп, лимонний сік, гірчицю, майонез (або сметану), сіль, перець і дрібку цукру. Залишити настоюватися.
На добре розігрітій сковороді смажити котлети по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати з ароматним соусом.
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