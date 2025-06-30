Рецепт нежных кексов из кабачков, сыра и зелени — идеальный вариант завтрака на каждый день

Кексы из кабачков на завтрак — не надоедают даже каждый день
Эти кабачковые кексы — настоящая находка для летнего завтрака. Они легкие, полезные, сочные и одновременно питательные. Благодаря простым ингредиентам, этот рецепт можно готовить хоть каждый день и он никогда не надоест.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 60 мл.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 100 г;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- твердый сыр — 50 г;
- зелень — по вкусу;
- (по желанию) ветчина, курица, колбаса или слабосоленая рыба — 100 г.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью, перцем и другими специями. Добавить растительное масло и молоко, перемешать. Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать от жидкости и добавить к яичной смеси.
Ввести просеянную муку, манку и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородного теста. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. По желанию добавить измельченную рыбу или мясную начинку.
Разложить тесто в смазанные формочки (по 2 ст. л. в каждую), должно получиться 12 порций. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C (режим верх-низ, без конвекции) 20-25 минут.
Готовность проверить деревянной палочкой. Дать остыть перед тем, как доставать из формы. Подавая, украсить зеленью или подать со сметаной или соусом по своему вкусу.
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