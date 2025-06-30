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Главная Рецепты Кексы из кабачков на завтрак — не надоедают даже каждый день

Кексы из кабачков на завтрак — не надоедают даже каждый день

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 05:00
Рецепт нежных кексов из кабачков, сыра и зелени — идеальный вариант завтрака на каждый день
Кексы из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачковые кексы — настоящая находка для летнего завтрака. Они легкие, полезные, сочные и одновременно питательные. Благодаря простым ингредиентам, этот рецепт можно готовить хоть каждый день и он никогда не надоест.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 60 мл.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 100 г;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • зелень — по вкусу;
  • (по желанию) ветчина, курица, колбаса или слабосоленая рыба — 100 г.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью, перцем и другими специями. Добавить растительное масло и молоко, перемешать. Кабачок натереть на крупной терке, хорошо отжать от жидкости и добавить к яичной смеси.

як приготувати кекси з кабачками
Кабачки и мука. Фото: smachnenke.com.ua

Ввести просеянную муку, манку и разрыхлитель, тщательно перемешать до однородного теста. Добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. По желанию добавить измельченную рыбу или мясную начинку.

кабачкові кекси
Приготовление кексов. Фото: smachnenke.com.ua

Разложить тесто в смазанные формочки (по 2 ст. л. в каждую), должно получиться 12 порций. Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C (режим верх-низ, без конвекции) 20-25 минут.

рецепт кексів з кабачками на сніданок
Готовые кексы. Фото: smachnenke.com.ua

Готовность проверить деревянной палочкой. Дать остыть перед тем, как доставать из формы. Подавая, украсить зеленью или подать со сметаной или соусом по своему вкусу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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