Картофельный пирог со шпинатом и брынзой по рецепту Лизы Глинской — победительницы МастерШеф

Картофельный пирог с шпинатом по рецепту победительницы МастерШеф
Лиза Глинская знает, как сделать простое блюдо произведением кулинарного искусства. Картофельный пирог со шпинатом и брынзой получается нежным, сочным и очень вкусным. Готовится легко, а результат впечатляет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- шпинат — 350 г;
- сливки (10-15%) — 200 мл;
- мука — 20 г (1 ст. л.);
- брынза — 150 г;
- яйца — 100 г (2 шт.);
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 20 г;
- растительное масло — 20 мл (4 ч. л.).
Способ приготовления
Помыть картофель, очистить и нарезать тонкими кружочками. Отварить в подсоленной воде до готовности. На сковороду влить немного растительного масла, выложить шпинат и прогреть несколько минут, пока он потемнеет и уменьшится в объеме. Если листья крупные, их нужно нарезать.
В миске смешать яйца с мукой, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить сливки и соль, перемешать еще раз. Ввести шпинат и снова перемешать.
Форму диаметром 30 см смазать сливочным маслом. Выложить на дно картофель. Залить яично-сливочной массой со шпинатом, равномерно распределяя ее по поверхности. Брынзу натереть на крупной терке и посыпать сверху.
Выпекать пирог в разогретой до 190 градусов духовке с конвекцией 30-35 минут. Достать из духовки, оставить при комнатной температуре до остывания.
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