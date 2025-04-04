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Картофельный пирог с шпинатом по рецепту победительницы МастерШеф

4 апреля 2025 14:58
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Картофельный пирог со шпинатом и брынзой по рецепту Лизы Глинской — победительницы МастерШеф
Картофельный пирог со шпинатом. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Лиза Глинская знает, как сделать простое блюдо произведением кулинарного искусства. Картофельный пирог со шпинатом и брынзой получается нежным, сочным и очень вкусным. Готовится легко, а результат впечатляет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • шпинат — 350 г;
  • сливки (10-15%) — 200 мл;
  • мука — 20 г (1 ст. л.);
  • брынза — 150 г;
  • яйца — 100 г (2 шт.);
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — 20 г;
  • растительное масло — 20 мл (4 ч. л.).

Способ приготовления

Помыть картофель, очистить и нарезать тонкими кружочками. Отварить в подсоленной воде до готовности. На сковороду влить немного растительного масла, выложить шпинат и прогреть несколько минут, пока он потемнеет и уменьшится в объеме. Если листья крупные, их нужно нарезать.

Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської
Нарезанный картофель. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

В миске смешать яйца с мукой, тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Добавить сливки и соль, перемешать еще раз. Ввести шпинат и снова перемешать.

Картопляний пиріг зі шпинатом
Тесто и шпинат. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Форму диаметром 30 см смазать сливочным маслом. Выложить на дно картофель. Залить яично-сливочной массой со шпинатом, равномерно распределяя ее по поверхности. Брынзу натереть на крупной терке и посыпать сверху.

Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом Лізи Глінської
Приготовление пирога. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выпекать пирог в разогретой до 190 градусов духовке с конвекцией 30-35 минут. Достать из духовки, оставить при комнатной температуре до остывания.

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рецепты пирог выпечка шпинат Мастер Шеф

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