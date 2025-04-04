Картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою за рецептом Лізи Глінської — переможниці МастерШеф

Картопляний пиріг зі шпинатом. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ліза Глінська знає, як зробити просту страву витвором кулінарного мистецтва. Картопляний пиріг зі шпинатом і бринзою виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Готується легко, а результат вражає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

картопля — 700 г;

шпинат — 350 г;

вершки (10-15%) — 200 мл;

борошно — 20 г (1 ст. л.);

бринза — 150 г;

яйця — 100 г (2 шт.);

сіль — за смаком;

вершкове масло — 20 г;

рослинна олія — 20 мл (4 ч. л.).

Спосіб приготування

Помити картоплю, очистити та нарізати тонкими кружечками. Відварити у підсоленій воді до готовності. На пательню влити трохи рослинної олії, викласти шпинат і прогріти кілька хвилин, доки він потемнішає та зменшиться в об'ємі. Якщо листя велике, його потрібно нарізати.

Нарізана картопля. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

У мисці змішати яйця з борошном, ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати вершки та сіль, перемішати ще раз. Ввести шпинат і знову перемішати.

Тісто та шпинат. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Форму діаметром 30 см змастити вершковим маслом. Викласти на дно картоплю. Залити яєчно-вершковою масою зі шпинатом, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Бринзу натерти на великій тертці та посипати зверху.

Приготування пирога. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікати пиріг у розігрітій до 190 градусів духовці з конвекцією 30-35 хвилин. Дістати з духовки, залишити при кімнатній температурі до охолодження.

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