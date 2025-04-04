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Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом переможниці МастерШеф

4 квітня 2025 14:58
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою за рецептом Лізи Глінської — переможниці МастерШеф
Картопляний пиріг зі шпинатом. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ліза Глінська знає, як зробити просту страву витвором кулінарного мистецтва. Картопляний пиріг зі шпинатом і бринзою виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Готується легко, а результат вражає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться:

  • картопля — 700 г;
  • шпинат — 350 г;
  • вершки (10-15%) — 200 мл;
  • борошно — 20 г (1 ст. л.);
  • бринза — 150 г;
  • яйця — 100 г (2 шт.);
  • сіль — за смаком;
  • вершкове масло — 20 г;
  • рослинна олія — 20 мл (4 ч. л.).

Спосіб приготування

Помити картоплю, очистити та нарізати тонкими кружечками. Відварити у підсоленій воді до готовності. На пательню влити трохи рослинної олії, викласти шпинат і прогріти кілька хвилин, доки він потемнішає та зменшиться в об'ємі. Якщо листя велике, його потрібно нарізати.

Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської
Нарізана картопля. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

У мисці змішати яйця з борошном, ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати вершки та сіль, перемішати ще раз. Ввести шпинат і знову перемішати.

Картопляний пиріг зі шпинатом
Тісто та шпинат. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Форму діаметром 30 см змастити вершковим маслом. Викласти на дно картоплю. Залити яєчно-вершковою масою зі шпинатом, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Бринзу натерти на великій тертці та посипати зверху.

Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом Лізи Глінської
Приготування пирога. Фото: скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Випікати пиріг у розігрітій до 190 градусів духовці з конвекцією 30-35 хвилин. Дістати з духовки, залишити при кімнатній температурі до охолодження.

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