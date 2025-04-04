Картопляний пиріг зі шпинатом та бринзою за рецептом Лізи Глінської — переможниці МастерШеф

Картопляний пиріг зі шпинатом за рецептом переможниці МастерШеф
Ліза Глінська знає, як зробити просту страву витвором кулінарного мистецтва. Картопляний пиріг зі шпинатом і бринзою виходить ніжним, соковитим і дуже смачним. Готується легко, а результат вражає.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- картопля — 700 г;
- шпинат — 350 г;
- вершки (10-15%) — 200 мл;
- борошно — 20 г (1 ст. л.);
- бринза — 150 г;
- яйця — 100 г (2 шт.);
- сіль — за смаком;
- вершкове масло — 20 г;
- рослинна олія — 20 мл (4 ч. л.).
Спосіб приготування
Помити картоплю, очистити та нарізати тонкими кружечками. Відварити у підсоленій воді до готовності. На пательню влити трохи рослинної олії, викласти шпинат і прогріти кілька хвилин, доки він потемнішає та зменшиться в об'ємі. Якщо листя велике, його потрібно нарізати.
У мисці змішати яйця з борошном, ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Додати вершки та сіль, перемішати ще раз. Ввести шпинат і знову перемішати.
Форму діаметром 30 см змастити вершковим маслом. Викласти на дно картоплю. Залити яєчно-вершковою масою зі шпинатом, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Бринзу натерти на великій тертці та посипати зверху.
Випікати пиріг у розігрітій до 190 градусів духовці з конвекцією 30-35 хвилин. Дістати з духовки, залишити при кімнатній температурі до охолодження.
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